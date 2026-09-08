Lo spagnolo rompe a sorpresa col team tedesco e farà il salto di categoria con la squadra italiana, da compagno di Alonso López

Colpo di scena sul mercato Moto2, con David Muñoz, primo a firmare un accordo per il 2027, addirittura già alla fine del 2025, che rompe con il suo team e passa a Gresini Racing.

L'anno scorso, dopo una trattativa non andata a buon fine con Marc VDS per il salto di categoria immediato, Muñoz ha firmato un triennale con IntactGp, con la prospettiva di un ultimo anno di Moto3 prima del passaggio per un biennio in Moto2.

Le cose però non sono andate affatto bene da quella firma, con Muñoz che a causa di vari infortuni in gara ha subito 14 interventi ed è ancora out anche per Misano. IntactGp ha dunque proposto a Muñoz di prolungare il contratto di un anno e rifare la Moto3 nel 2027, ma Muñoz è stato categorico nel rifiuto per essere promosso immediatamente alla Moto2.