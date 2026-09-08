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Moto2, David Muñoz lascia IntactGp e passa a Gresini: le news

mercato piloti
Rosario Triolo

Rosario Triolo

Lo spagnolo rompe a sorpresa col team tedesco e farà il salto di categoria con la squadra italiana, da compagno di Alonso López

Colpo di scena sul mercato Moto2, con David Muñoz, primo a firmare un accordo per il 2027, addirittura già alla fine del 2025, che rompe con il suo team e passa a Gresini Racing.

 

L'anno scorso, dopo una trattativa non andata a buon fine con Marc VDS per il salto di categoria immediato, Muñoz ha firmato un triennale con IntactGp, con la prospettiva di un ultimo anno di Moto3 prima del passaggio per un biennio in Moto2.

 

Le cose però non sono andate affatto bene da quella firma, con Muñoz che a causa di vari infortuni in gara ha subito 14 interventi ed è ancora out anche per Misano. IntactGp ha dunque proposto a Muñoz di prolungare il contratto di un anno e rifare la Moto3 nel 2027, ma Muñoz è stato categorico nel rifiuto per essere promosso immediatamente alla Moto2.

Di fronte all'incociliabilità delle posizioni, Muñoz e IntactGp hanno trovato un accordo per separarsi, e Muñoz ha subito trovato sistemazione in Gresini Racing. La squadra italiana accoglierà dunque lo spagnolo schierandolo al fianco di Alonso López, già confermato.

 

Senza Muñoz e con Manu González confermato, IntactGp promuoverà in Moto2 l'altro pilota Moto3 David Almansa. Manca poco per la definizione totale dell'accordo.

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