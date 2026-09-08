La Yamaha ha annunciato l'ingaggio di Jack Miller per il Mondiale Superbike. Il pilota australiano, proveniente dalla MotoGP, ha firmato un contratto biennale. "Sono davvero entusiasta di annunciare il mio passaggio al WorldSBK con Yamaha, prolungando così la nostra collaborazione. Ho apprezzato molto lavorare con il marchio negli ultimi anni in MotoGP e sono estremamente grato per l'opportunità di scoprire cosa riusciremo a fare in sella alla R1. Ho già avuto modo di provare brevemente la moto a Suzuka nelle ultime due stagioni e, sebbene la versione con specifiche WorldSBK sia leggermente diversa, non vedo l'ora di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera: spero davvero che riusciremo a ottenere ottimi risultati", ha detto Miller.