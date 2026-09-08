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Totti chiama Max Biaggi mentre è in diretta su Sky: il video e le risate

lo scherzo

Max Biaggi ha postato, sul suo profilo Instagram, una storia in cui mostra un divertente siparietto con il suo amico Francesco Totti. L'ex bandiera della Roma ha chiamato al telefono Biaggi in un momento decisamente particolare, ovvero durante l'ospitata del pilota romano a "Reparto Corse" dell'8 settembre. Un momento che ha scatenato le risate in casa Totti. Guarda il VIDEO in testa. La MotoGP torna a Misano: il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW

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