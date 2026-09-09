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Moto2, IntactGp promuove Almansa al fianco di González

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Rosario Triolo

Rosario Triolo

FOTO da intactgp - IG

La squadra tedesca prolunga di due anni il legame con lo spagnolo facendogli fare il salto di categoria: rimpiazzerà Agius. Il Motomondiale va a Misano: tutto il weekend in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Dopo aver risolto consesualmente il rapporto con David Muñoz, destinato a Gresini, IntactGp ha deciso di puntare sull'altro pilota Moto3, David Almansa, per i prossimi due anni di Moto2. Almansa avrà così la responsabilità di rimpiazzare Senna Agius, che passerà in MotoGP con Tech3. Prima di inizio campionato il programma di IntactGp riguardo al rookie Moto2 2027 era già definito, vista la firma, l'anno scorso, di un triennale con David Muñoz, che alla fine del 2026 avrebbe dovuto compiere il passaggio di categoria. Ma gli infortuni di Muñoz hanno scombussolato i piani, complice la crescita esplosiva di Almansa.

 

Vincitore del primo Gp dell'anno, autore di cinque pole e, nonostante qualche episodio sfortunato come un infortunio a un gomito e due attacchi di tonsillite che gli hanno fatto perdere le gare al Mugello (sarebbe partito davanti a tutti) e al Sachsenring, Almansa, con due vittorie e cinque podi, è stato l'unico pilota a contrastare il dominio totale di Máximo Quiles.

Sorprendendo positivamente tutti a IntactGp, nonostante inizialmente il team fosse incline a provare a trattenerlo in Moto3 per un altro anno, alla fine ha conquistato la sua possibilità secondo il suo desiderio. IntactGp ha accettato di assecondare Almansa, che aveva avuto proposte anche da Momoven Idrofoglia Rw e Gresini. Il desiderio del pilota, però, è stato sempre chiaro: restare con IntactGp era la sua unica priorità. E una volta che si sono verificate le condizioni giuste, non ci sono più stati dubbi. Almansa prosegue il suo legame con IntactGp, nato quasi per caso quest'anno dopo il mancato accordo sulla conferma in Leopard. E meritatamente, come racconta il suo rendimento stagionale, passerà alla Moto2.

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