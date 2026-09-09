Moto2, IntactGp promuove Almansa al fianco di González

La squadra tedesca prolunga di due anni il legame con lo spagnolo facendogli fare il salto di categoria: rimpiazzerà Agius. Il Motomondiale va a Misano: tutto il weekend in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Dopo aver risolto consesualmente il rapporto con David Muñoz, destinato a Gresini, IntactGp ha deciso di puntare sull'altro pilota Moto3, David Almansa, per i prossimi due anni di Moto2. Almansa avrà così la responsabilità di rimpiazzare Senna Agius, che passerà in MotoGP con Tech3. Prima di inizio campionato il programma di IntactGp riguardo al rookie Moto2 2027 era già definito, vista la firma, l'anno scorso, di un triennale con David Muñoz, che alla fine del 2026 avrebbe dovuto compiere il passaggio di categoria. Ma gli infortuni di Muñoz hanno scombussolato i piani, complice la crescita esplosiva di Almansa.

Vincitore del primo Gp dell'anno, autore di cinque pole e, nonostante qualche episodio sfortunato come un infortunio a un gomito e due attacchi di tonsillite che gli hanno fatto perdere le gare al Mugello (sarebbe partito davanti a tutti) e al Sachsenring, Almansa, con due vittorie e cinque podi, è stato l'unico pilota a contrastare il dominio totale di Máximo Quiles.