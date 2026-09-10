Marquez e la foto del braccio dopo Aragon: "Ho mostrato la realtà"la spiegazione
Dopo la chiacchieratissima foto della spalla mostrata sui social, Marc Marquez ha spiegato il perché di quel post. Ecco cosa ha detto il pilota Ducati alla vigilia del weekend di Misano
Esattamente sette giorni fa Marc Marquez pubblicava su Instagram una carrellata di foto retroscena del GP Aragon con "unposted" come didascalia. Una di queste ha catturato l'attenzione di tutti i media: ritrae il pilota Ducati durante un allenamento in palestra e mette a nudo le condizioni del suo braccio destro, martoriato dalle molteplici operazioni (ben 7) subite negli anni dopo il grave incidente del 2020 a Jerez de la Frontera. A corollario erano arrivate anche le dichiarazioni di Samuel Antuna, il chirurgo che ha operato il fuoriclasse di Cervera in questi anni, a El Periodico: "Prima dell’incidente in Indonesia stava bene, ma quella caduta ha cambiato tutto, ha significato ricominciare da capo. Marc non ha e non avrà mai più un braccio destro normale. Credo che l’espressione secondo cui Marc corra, per il momento, con un braccio e mezzo descriva bene le condizioni attuali".
"Ultimamente troppe domande sul mio fisico"
La foto, pubblicata all'interno di una gallery su Instagram, non è stata postata a caso da Marquez. Dietro quell'unveiling c'è un tema ricorrente che aleggia nel paddock da un po' di tempo. Marc come sta? Il suo braccio destro è a posto? Domande continue, dal giovedì alla domenica, che si sono moltiplicate dopo la pubblicazione dell'episodio di Inside Ducati post Silverstone, in cui lo spagnolo, parlando col team, dice chiaramente: "Oggi non controllavo il braccio". E allora, alla vigilia di Misano, il nove volte campione del mondo ha voluto spiegare le sue ragioni: "Ho semplicemente mostrato la realtà - le sue parole -. Le domande sul mio fisico mi stavano togliendo energie utili. Se voglio battagliare per il titolo, devo concentrarmi completamente sulla pista. Questa è stata la mia strategia, ora mi sento più tranquillo. Quando qualcuno mi chiederà del braccio, da adesso risponderò che non ho altro da aggiungere e che ho già risposto dopo Aragon".