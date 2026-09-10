Esattamente sette giorni fa Marc Marquez pubblicava su Instagram una carrellata di foto retroscena del GP Aragon con "unposted" come didascalia. Una di queste ha catturato l'attenzione di tutti i media: ritrae il pilota Ducati durante un allenamento in palestra e mette a nudo le condizioni del suo braccio destro , martoriato dalle molteplici operazioni (ben 7) subite negli anni dopo il grave incidente del 2020 a Jerez de la Frontera. A corollario erano arrivate anche le dichiarazioni di Samuel Antuna , il chirurgo che ha operato il fuoriclasse di Cervera in questi anni, a El Periodico: " Prima dell’incidente in Indonesia stava bene , ma quella caduta ha cambiato tutto, ha significato ricominciare da capo. Marc non ha e non avrà mai più un braccio destro normale . Credo che l’espressione secondo cui Marc corra, per il momento, con un braccio e mezzo descriva bene le condizioni attuali".

"Ultimamente troppe domande sul mio fisico"

La foto, pubblicata all'interno di una gallery su Instagram, non è stata postata a caso da Marquez. Dietro quell'unveiling c'è un tema ricorrente che aleggia nel paddock da un po' di tempo. Marc come sta? Il suo braccio destro è a posto? Domande continue, dal giovedì alla domenica, che si sono moltiplicate dopo la pubblicazione dell'episodio di Inside Ducati post Silverstone, in cui lo spagnolo, parlando col team, dice chiaramente: "Oggi non controllavo il braccio". E allora, alla vigilia di Misano, il nove volte campione del mondo ha voluto spiegare le sue ragioni: "Ho semplicemente mostrato la realtà - le sue parole -. Le domande sul mio fisico mi stavano togliendo energie utili. Se voglio battagliare per il titolo, devo concentrarmi completamente sulla pista. Questa è stata la mia strategia, ora mi sento più tranquillo. Quando qualcuno mi chiederà del braccio, da adesso risponderò che non ho altro da aggiungere e che ho già risposto dopo Aragon".