Nel VIDEO Fabio Di Giannantonio racconta a Sky Sport le difficoltà in frenata riscontrate nella prima sessione di Motegi. Poi il pilota VR46 è riuscito a ritrovare il feeling in Pre-qualifica, centrando il Q2 col sesto tempo. "Non sapevo mai quanto avrebbe frenato, in una curva arrivavo lungo e quella dopo corto... Ma poi ci abbiamo lavorato e le cose sono migliorate". Il GP del Giappone è LIVE questo weekend su Sky Sport e in streaming su NOW.

QUALIFICATI AL Q2