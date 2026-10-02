Il torinese ha commentato nel media scrum il 16° tempo nelle Pre-qualifiche di Motegi: "Giornata standard, simile a tutte quelle di quest'anno. Fatico con l'aderenza al posteriore, ho zero grip ed è difficile. Ho provato diversi assetti e non hanno funzionato". Su cosa cambia rispetto all'anno scorso, quando dominò il weekend: "Ogni cosa, purtroppo cambia tutto"

"È stata una giornata standard, simile a tutte quelle di quest'anno". Pecco Bagnaia ha iniziato così il suo intervento nel media scrum al termine delle Pre-qualifiche di Motegi, chiuse con il 16° tempo. "Fatico con l'aderenza al posteriore, ho zero grip ed è difficile. Già in staccata è difficile rallentare la moto, dobbiamo lavorare per domani. Con il nuovo asfalto è tutto uguale, ho poco grip e non riesco a trovarlo. Penso che sarà più difficile rispetto all'Austria, visto che al Red Bull Ring era basso per tutti".