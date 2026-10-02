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Bagnaia: "Cosa è cambiato rispetto all'anno scorso? Tutto, purtroppo..."

16° tempo

Il torinese ha commentato nel media scrum il 16° tempo nelle Pre-qualifiche di Motegi: "Giornata standard, simile a tutte quelle di quest'anno. Fatico con l'aderenza al posteriore, ho zero grip ed è difficile. Ho provato diversi assetti e non hanno funzionato". Su cosa cambia rispetto all'anno scorso, quando dominò il weekend: "Ogni cosa, purtroppo cambia tutto"

I QUALIFICATI AL Q2

"È stata una giornata standard, simile a tutte quelle di quest'anno". Pecco Bagnaia ha iniziato così il suo intervento nel media scrum al termine delle Pre-qualifiche di Motegi, chiuse con il 16° tempo. "Fatico con l'aderenza al posteriore, ho zero grip ed è difficile. Già in staccata è difficile rallentare la moto, dobbiamo lavorare per domani. Con il nuovo asfalto è tutto uguale, ho poco grip e non riesco a trovarlo. Penso che sarà più difficile rispetto all'Austria, visto che al Red Bull Ring era basso per tutti".

"Ho provato diversi assetti e non hanno funzionato"

"Tutte le piste si adattano a quello che è il mio stile di guida, purtroppo non ho molta velocità al momento, infatti faccio molta fatica", ha proseguito Bagnaia. Poi sul lavoro svolto: "Ho provato diversi assetti e non hanno funzionato nello stesso modo, per cui dovremo trovare un'altra strada. L'importante sarà fare del nostro meglio in qualifica". E su cosa cambia rispetto all'anno scorso, quando aveva dominato il weekend: "Ogni cosa, purtroppo cambia tutto". 

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