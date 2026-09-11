Pavesio: "Sterlacchini in Yamaha? Nulla di vero, abbiamo già un direttore tecnico"

Si è parlato tanto in questa settimana, anche di questo rapporto complicato ultimamente tra Fabio Quartararo e la Yamaha. Come la vedi tu? Cosa ci puoi dire? "E' una stagione complicata e ovviamente in una stagione complicata emergono momenti di tensione. Siamo in una fase del rapporto, dopo 8 anni, che sappiamo si interromperà a fine anno e in cui dobbiamo avere tutti la lucidità - e secondo me ce l'abbiamo - di guardare a quello che abbiamo fatto insieme. E comunque siamo qua a fare le gare, quindi l'obiettivo resta quello di fare il meglio che si può. Noi continueremo a lavorare sul progetto di quest'anno, anche nelle prossime gare arriveranno novità, che comunque sono sono sempre arrivate durante l'anno. Purtroppo non sempre con i risultati che volevamo, ma alcune cose certamente le stiamo imparando e questo per cercare la massima performance nostra e dei nostri piloti. E Fabio, ovviamente, è e resta fino all'ultimissima gara un nostro pilota".

Invece, durante la settimana, sono state fatte anche delle ipotesi di contatti con tecnici di altre squadre. Cosa ci puoi dire su questo? "Questa è una cosa che mi piace chiarire, soprattutto per rispetto di tutte le persone coinvolte. Prima di tutto noi abbiamo un direttore tecnico responsabile di tutte le operation di pista, che lavora a stretto contatto con il project leader Kazuhiro Masuda in Giappone, ovvero Max Bartolini. Max è un elemento fondamentale della nostra squadra, è arrivato portando idee, energie delle quali abbiamo assolutamente bisogno e quindi lui fa parte del progetto e farà parte del progetto in assoluto. Fabiano Sterlacchini è un tecnico straordinario, non devo dirlo io, basta vedere quello che sta facendo Aprilia, ma in questo momento, al di là del piacere di farci quattro chiacchiere quando ne ho occasione, non c'è nessun dialogo pensando a collaborazioni professionali. Questo perché noi il direttore tecnico ce l'abbiamo, quindi secondo me non è né corretto nei confronti di Aprilia mettere in giro certe voci e nemmeno nei confronti di chi questo lavoro lo fa e lo fa bene nella nostra struttura".

Hai fatto luce su una questione sulla quale avevamo raccolto un po’ anche noi, ritenendo di non dover dar credito a quelli che in quel momento lì sembravano dei rumors. Una figura importante Max Bartolini. Credo che non sia facile rovesciare completamente un progetto tecnico dopo 22 anni con un dna che va in una direzione. Probabilmente, opinione personale, a maggior ragione è difficile farlo fare in tempi rapidissimi a dei giapponesi che sono degli artisti, che sono dei gioiellieri, ma che probabilmente hanno dei tempi di elaborazione delle loro soluzioni e delle loro parti produttive che non sono esattamente gli stessi nostri.

"Veniamo qua a far le gare, quindi è giusto che la pista parli e la stagione è complessa. Abbiamo preso una decisione l'anno scorso che probabilmente prenderemo di nuovo perché c'erano comunque troppe cose che dovevamo imparare sulla moto con questa configurazione di motore. Se però immaginiamo un range di possibili prestazioni, sicuramente siamo nella fascia bassa. Quello che sta mancando soprattutto è la progressione durante l'anno, nonostante gli sforzi, ma abbiamo ancora nove gare e siamo qui per onorare l'impegno di far crescere il progetto fino alla fine. Più impariamo quest'anno e meglio staremo ai blocchi di partenza l'anno prossimo. E se mi concedi una considerazione personale per quello che vale, rispetto a quello di cui parlavamo prima: secondo me quando escono certi gossip che riguardano le persone, è molto più facile verificare con le fonti anziché riprendere alla cieca post che non si sa nemmeno da dove nascono. Questo è veramente un rischio nel mondo della comunicazione di oggi. Non voglio fare il moralizzatore, ma credo che noi, in questo caso come diretti interessati, non abbiamo mai negato una risposta a nessuno. Il problema è che di fronte a certe cose è più facile far rimbalzare una notizia che non è una notizia, anziché verificarla prima e, se non è una notizia, non riportarla neppure".