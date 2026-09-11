Miglior tempo per Marco Bezzecchi nelle Pre-qualifiche di Misano. Il pilota Aprilia, che ha chiuso davanti a Marc e Alex Marquez, è intervenuto su Sky Sport per commentare il suo venerdì

Alla vigilia tutti noi dicevamo: 'Sarà una sfida molto ravvicinata, Aprilia-Ducati, Bezzecchi-Marquez'. La prima giornata conferma le previsioni della vigilia...

"È stata una bella giornata. Siamo stati veloci da subito ed era il nostro obiettivo: cercare di partir bene da stamattina e fare un buon miglioramento anche nel pomeriggio. L'obiettivo era andare direttamente in Q2, ci siamo riusciti e questo mi rende felice per oggi. È stata tosta, ci sono tante cose ancora che dobbiamo sistemare sia sulla moto che sulla guida. Ho tantissimi movimenti e la moto è molto nervosa, quindi ci sarà da lavorare. Però il livello che hanno dimostrato tutti oggi è stato incredibile, sono tutti velocissimi. Marc, come hai detto te, stamattina è stato velocissimo, oggi pomeriggio anche, ha fatto anche un time attack in meno, quindi lo aspetto domani come favorito".

Hai menzionato questa cosa dei movimenti. Abbiamo visto che la vostra moto con la soft si innervosisce abbastanza. Se domani nella Sprint si potrà usare la soft, potrebbe diventare un problema?

"Speriamo di no! Alla fine la nostra moto si muove generalmente un po' di più nelle piste dove c'è grip, e qua ce n'è tanto. È una condizione di pista fantastica, che però a noi complica un po' le cose in certe fasi della guida. Con la soft soffriamo, ma anche con la media in realtà, quindi ti dico: bisogna lavorare fondamentalmente di base, sia con la soft che con la media."

Ti ho visto fare un bellissimo ritmo con la media al posteriore, e poi hai inanellato giri veloci con la morbida. Quindi qui il ritmo te lo fa fare meglio la morbida piuttosto che la media?

"Adesso tutti i giri non me li ricordo bene, devo guardare i cronologici, però sicuramente per la Sprint penso che la media sia una possibilità, però è da vedere. La soft sicuramente l'anno scorso si era comportata bene. Bisogna più che altro lavorare sulla stabilità, cercare di sistemare un po' quei movimenti che abbiamo soprattutto nel veloce, perché rendono la guida difficile in dei punti delicati della pista. E però adesso ci lavoreremo questa sera e domani cerchiamo di fare ancora un miglioramento".

Il ginocchio come va? Ti sta facendo arrabbiare o no?

"Mi sveglio la mattina che sto decentemente. Dico: 'Bella, oggi ci sono'. Poi faccio i primi quattro giri e torno più o meno alle sensazioni che avevo anche il weekend scorso. Purtroppo è una lotta che tocca portare avanti ancora per un po'. Oggi pomeriggio ho dovuto già prendere l'antidolorifico, ho preferito per non rischiare, e quindi ancora non sono a posto. Però facciamo con quello che abbiamo e via".