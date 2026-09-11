Sei soddisfatto, contento? Ottima prestazione del Diggia, altrettanto di Franco Morbidelli. Ci vuole questa bella iniezione di fiducia.

"Sì, sono molto contento di com'è andata. Oggi abbiamo fatto un bel lavoro da stamattina, i nostri due piloti sono stati tutti e due molto bravi. Soprattutto oggi pomeriggio sia Diggia che Franco hanno migliorato tanto, hanno espresso un buon ritmo e sono stati molto bravi con il time attack. Sono tutti e due tra i primi cinque e quindi per il venerdì bene. Però è solo venerdì e tutti i turni fan paura perché migliorano tutti molto, quindi se vogliono stare lì davanti dovranno ancora migliorare".

Cosa hai visto da bordo pista?

"Molte cose, è stato bello. Ci sono tanti piloti in forma. Bezzecchi va forte, Marquez va forte, anche il fratello di Marquez è veloce. Però ce ne sono tanti, anche Diggia e Franco sono competitivi".

Qui siamo tutti desiderosi del tuo libro, quando esce il cartaceo?

"Esce il 10 novembre, è fighissimo. Nel senso che mi sono divertito moltissimo a scriverlo. A me piace leggere i libri, mi diverte molto. Poi anche quando l'ho riletto per metterlo un po' a posto, ho riso tantissimo, quindi sono curioso di sentire la gente".

Il capitolo più esilarante?

"Il libro fa ridere, ma è anche abbastanza profondo, quindi c'è tutto. Non ho ancora capito qual è il capitolo migliore".

Ti ha sorpreso vedere Luca Marini andare così bene con la Honda oggi?

"Sì, siamo molto contenti dei nostri piloti. Peccato per Pecco che è un po' in difficoltà indietro, però gli altri sono stati tutti molto bravi e Luca è stato uno di quelli che mi ha impressionato di più in pista, perché sta spingendo forte ed è andato veramente forte tutto il turno. Ha fatto vedere un buon passo e poi finalmente con la gomma nuova è stato bravo. Sta spingendo forte e sono molto fiero di lui. Era molto bello da vedere in pista".

Anche oggi si è visto un Pecco Bagnaia molto in difficoltà. Te che sei stato in pista su Pecco cosa dici?

"Lo vedo abbastanza in difficoltà, non riesce a guidare bene. All'inizio del turno parte abbastanza bene, ma poi a me sembra che in frenata dietro scivoli tanto, come se il setting del freno motore e con l'elettronica non sia tanto a posto. Sai, quando ci sono queste difficoltà, naturalmente lui col suo team sta provando a fare di tutto, quindi provano anche delle altre cose, però oggi l'ho visto un po' in difficoltà".

Abbiamo parlato di questo duello Marquez-Bezzecchi, hai qualche consiglio in particolare da dare a Bezzecchi? E pensi che qualcun altro possa fare il terzo incomodo?

"Sembra che questo campionato sia un po' stregato, no? Perché tutti quelli che vanno avanti con un po' di vantaggio poi vanno in difficoltà. Bezzecchi, per esempio, che ha avuto il suo momento difficile, Marquez, eccetera. E adesso Martin che non è male, ma è un po' più indietro e quindi è lui che ha più vantaggio. Speriamo che si riescano a raggruppare tutti. Terzo incomodo... Acosta".

L'ultima cosa su Bulega che arriva, e se Franco magari ha un'altra opportunità in Superbike te la dobbiamo chiedere.

"Sì, arriva Bulega e siamo molto contenti perché comunque ha iniziato con noi, con l'Academy, quindi lo conosciamo molto bene. Poi le nostre strade si sono divise, ma lui ha fatto un grandissimo lavoro in Superbike, quindi sono contento che corra per noi l'anno prossimo. Penso che possa fare bene perché conosce già la moto e le gomme. Mi dispiace per Franco, mi dispiace che ci dobbiamo dividere, mi dispiace che non ha trovato un altro posto in MotoGP, che quello era il suo obiettivo. Però molto probabilmente avrà una posizione super in Superbike e quindi potrà anche lottare per vincere il titolo là".

Nel 2027 cambierà completamente il regolamento della MotoGP: andranno via gli abbassatori, diventerà meno aerodinamica, ci sarà un altro motore. Ti piacerebbe o la proverai in pista?

"Mi sarebbe piaciuto di più provare queste, perché queste sono più diverse da quelle che guidavo io. E invece dall'anno prossimo ritorneranno più simili. Io sono ambasciatore Yamaha, quindi se me lo chiedono di provarla, perché no?".

C'è Morbidelli che ti sente, se vuoi dirgli qualcosa...

"Bravissimo oggi, bravo, mi sei proprio piaciuto. È in forma e veloce. Quindi bisogna continuare così perché la cosa impressionante è vedere quanto migliorano da un turno all'altro, quindi per stare lì davanti anche noi dovremo cercare di andar più forte domani".