Agius è stato il più veloce nelle Pre-qualifiche di Misano, chiudendo davanti a Gonzalez (leader del Mondiale) e Alonso. Sesto Arbolino, 11° Vietti: entrambi direttamente in Q2. Più indietro Lunetta, costretto a passare sabato dal Q1. Domenica la gara della Moto2 è in diretta tv alle 12.15 su Sky Sport e in streaming su NOW

Con Agius davanti a Gonzalez e Alonso (che ha sfiorato la penalità per un incrocio con Arbolino), la Moto2 ha messo in archivio un turno veloce, con tempi prossimi al record e differenze risibili tra il primo e il quattordicesimo, appena sei decimi (ultimo a centrare la Q2 è stato Alberto Ferrandez).