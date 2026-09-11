Moto2, GP Misano: Agius 1° nelle Pre-qualifiche, Arbolino e Vietti in Q2MOTO2
Agius è stato il più veloce nelle Pre-qualifiche di Misano, chiudendo davanti a Gonzalez (leader del Mondiale) e Alonso. Sesto Arbolino, 11° Vietti: entrambi direttamente in Q2. Più indietro Lunetta, costretto a passare sabato dal Q1. Domenica la gara della Moto2 è in diretta tv alle 12.15 su Sky Sport e in streaming su NOW
Con Agius davanti a Gonzalez e Alonso (che ha sfiorato la penalità per un incrocio con Arbolino), la Moto2 ha messo in archivio un turno veloce, con tempi prossimi al record e differenze risibili tra il primo e il quattordicesimo, appena sei decimi (ultimo a centrare la Q2 è stato Alberto Ferrandez).
Arbolino e Vietti in Q2, out Rueda
Prequalifica tirata, tanto da registrare anche la caduta di Rueda, costretto a passare dalla Q1 sabato. L’aria di Misano ha galvanizzato Arbolino, convincente con un sesto posto ribadito e messo al sicuro con una prestazione fin qui positiva. Più a rischio l’undicesimo tempo di Vietti, che solo all’ultimo giro è riuscito a risalire la classifica che l’ha visto a lungo galleggiare in zona Q1.
Lunetta dovrà passare dal Q1
E’ invece rimasto fuori Luca Lunetta, ventiduesimo. Bene Veijer, quarto davanti ad Holgado. Ottavo Guevara, davanti a Lopez, rilanciato dalla vittoria di Aragon, nono Salac. Dentro anche Piqueras (dodicesimo) e Ortolà alle sue spalle. Fuori invece Canet, Furusato ed Escrig. Huertas, ventesimo, è caduto dopo un contatto sospetto con Roberts.