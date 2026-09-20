Un po' come ieri nella Sprint, anche se molto prima del terzultimo giro di Acosta, David Almansa era primo, davanti al leader del campionato Quiles, ma si è steso e ha lasciato via libera al pilota del Team Aspar che vince con ampio margine in perfetta solitudine e porta a casa la nona vittoria stagionale, dodicesima in totale e porta il suo vantaggio in classifica a 131 punti su Carpe finito terzo, il che significa oltre 5 GP di vantaggio e possibilità di vincere il titolo già dalla prossima gara di Motegi. Il giovane fenomeno spagnolo sta letteralmente dominando rendendo le gare alla fine scontate dato che in linea di massima si sa già che vincerà lui. 10 e lode, bene pure Uriarte (9) che ha battuto gli umani finendo secondo, ma staccato. Terzo Carpe che passa per un punto il caduto Almansa (4). Buonissima gara di Pini (8) che partito dietro è finito nel gruppo dei lottatori per il 4° posto, finendo quinto. Bene, in crescita costante anche il pilotino del team Simoncelli O'Gorman (8), finito sesto. Peccato l'errore che ha commesso Bertelle (6) che ha spento la moto sullo schieramento, è partito dai box ed finito 14°: un errore grave, ma una gran gara poi. Comunque 3 spagnoli sul podio, tanto per cambiare. Per fortuna l'anno prossimo arriveranno un paio di ragazzini italiani, uno, Giulio Pugliese correrà col team Aspar e praticamente vive a Valencia. Speriamo bene, c'è bisogno di piloti italiani giovani e forti.