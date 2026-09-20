MotoGP, GP Austria: Acosta vince la gara davanti a Martin e Bezzecchi. 5° Marc Marquez
Pedro Acosta conquista la sua prima vittoria in una gara lunga di MotoGP: lo spagnolo si è imposto a Spielberg precedendo le Aprilia di Martin e Bezzecchi. 4° Ogura, poi Marc Marquez e Binder. 7° Bagnaia. Out Alex Marquez. Balzo avanti per Martin in classifica: è a +12 su Marc e +42 su Bez. La MotoGP torna dal 2 al 4 ottobre per il GP Giappone a Motegi (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)
in evidenza
Il nuovo ordine d'arrivo dopo la penalità di Aldeguer
Fermin Aldeguer, 7° al traguardo, chiude ottavo alle spalle di Bagnaia. Allo spagnolo di Gresini sono stati inflitti 3 secondi di penalità per non aver completato il long lap penalty
L'ordine d'arrivo del GP d'Austria
Pedro Acosta spezza il tabù, vincendo la sua prima gara lunga in MotoGP proprio sul circuito di casa della Ktm! Lo spagnolo precede sul podio le Aprilia del leader del Mondiale Jorge Martin e di Marco Bezzecchi, che gliel'hanno fatta sudare fino in fondo senza però riuscire a impensierirlo. 4° il rientrante Ogura, 5° un Marc Marquez sottotono. Bagnaia chiude ottavo, Diggia 9°
ULTIMO GIRO AL RED BULL RING! Bezzecchi di nuovo vicino a Martin...
Acosta inizia il penultimo giro con 1 secondo e 2 decimi su Martin. Mezzo secondo tra Jorge e Bezzecchi, stesso gap che c'è ora tra Marco e Ogura
3 giri alla fine
Bezzecchi perde qualcosina da Martin dopo il rischio tamponamento precedente. Bez deve guardars anche da Ogura, in rimonta col suo solito gran finale da diesel
4 giri alla fine
Martin sembra aver mollato ora, Acosta ha oltre un secondo di vantaggio. Bezzecchi risucchiato dal posteriore di Jorge intanto in staccata, rischio tamponamento!
La situazione a 5 giri dalla fine
Bezzecchi si avvicina a Martin! E' a 3 decimi...
6 giri alla fine
Prosegue il braccio di ferro tra Pedro Acosta e le Aprilia. Anche Ogura non vuole mollare ma è più staccato...
7 giri alla fine
Nessuno vuole mollare, ci aspetta un finale al cardiopalma! Le Aprilia non la stanno rendendo facile a Pedro Acosta, ancora a caccia della prima vittoria in una gara lunga in top class
8 giri alla fine
In questa tornata restano invariati i distacchi tra i primi tre: Acosta ha circa 1 secondo su Martin, Bezzecchi a mezzo secondo dal compagno di team
9 giri alla fine
Acosta si è ripreso il gap perso in precedenza su Martin, Bezzecchi il più veloce in pista: è più vicino a Jorge. Marc Marquez ha passato Aldeguer intanto ed è tornato quinto
La situazione a 10 giri dalla fine
11 giri alla fine
Attenzione a Martin, mangia due decimi ad Acosta e si porta a sei di ritardo. Bezzecchi sempre a un secondo da Jorge. Dietro Marc Marquez vicinissimo ad Aldeguer
Il sorpasso di Marc Marquez su Binder
13 giri alla fine
Gara lunghissima e ancora apertissima, soprattutto per i primi tre, che girano in questo momento sugli stessi tempi. Ogura sembra invece più attardato
14 giri alla fine
Giro di boa della gara, siamo arrivati a metà corsa: Acosta ha 8 decimi su Martin, stesso distacco tra Jorge e Bez. Dietro Marc Marquez è entrato su Binder, prendendosi la 6^ posizione
La situazione a 15 giri dalla fine
Alex Marquez a terra in curva 2, weekend difficilissimo per il pilota Gresini, che navigava in 13^ posizione
16 giri alla fine
Acosta in questo giro guadagna un decimo su uno stoico Jorge Martin. Bezzecchi comunque sta girando sui tempi dei primi, non è ancora tagliato fuori...
L'errore precedente di Marc Marquez
17 giri alla fine
Acosta-Martin, distacco invariato. Poi Bezzecchi a un secondo da Jorge, Ogura a oltre 1'' dall'italiano. Quindi Binder, Aldeguer e un Marc Marquez apparentemente in crisi
18 giri alla fine
Martin per ora resiste, distacco sotto il mezzo secondo da Acosta. Dietro Marc Marquez in difficoltà, lo ha passato anche Aldeguer!
19 giri alla fine
Acosta ora prova la fuga su Martin, dietro Marquez - che aveva appena passato Ogura, è andato lungo in curva 1,. rientrando sesto alle spalle anche di Binder
La situazione a 20 giri dalla fine
Acosta svernicia Martin sul dritto!
21 giri alla fine
Acosta resta francobollato alla ruota di Jorge Martin, come se stesse studiando il punto giusto per tentare il sorpasso. Sembra averne decisamente di più. Anche Marc Marquez in odore di sorpasso su Ogura...
22 giri alla fine
Acosta sempre più vicino a Martin, deve capire il momento giusto per passarlo. Bezzecchi a oltre un secondo, poi Ogura, Marc Marquez, Binder e Aldeguer, che ha passato Bagnaia
23 giri alla fine
Martin per ora tiene dietro Acosta, sta guidando da paura Jorge. Bezzecchi invece sta perdendo contatto dal duo di testa
Il VIDEO della partenza
La situazione a 25 giri dalla fine
Acosta passa Bezzecchi!
26 giri alla fine
Martin leader, poi Bezzecchi a 3 decimi. E Acosta ha passato Ogura, è a caccia delle Aprilia ufficiali...
Drop position per Quartararo, che ha passato alcuni piloti andando sul verde in curva 1: deve restituire una posizione
Martin replica in curva 3 e si riprende la posizione su Bezzecchi! Che battaglia tra le Aprilia, con Ogura terzo e per ora spettatore. Quindi Acosta e Marc Marquez
27 giri alla fine
Bezzecchi ha passato Martin, è il nuovo leader del GP!
La partenza
Martin tiene la testa della corsa, bene Bezzecchi che balza in seconda posizione scavalcando Marquez. Poi Ogura, Marc, Acosta e Bagnaia
PRIMA DENTRO... GAS A MARTELLO... E ANDIAMO! VIA AL GRAN PREMIO D'AUSTRIA DELLA MOTOGP!
Via al giro di ricognizione
I piloti dovranno percorrere 28 giri al Red Bull Ring. Sale la tensione...
La griglia di partenza del GP Austria
E' il momento dell'inno austriaco, piloti in semicerchio sul rettilineo
Marco Bezzecchi a colloquio col suo team
Gli HIGHLIGHTS della gara Moto2 dominata da Guevara
Acosta a Sky prima del via: "Venerdì abbiamo fatto un buon passo con la gomma media, vediamo come andranno Ducati e Aprilia. Oggi non potrà andare peggio di ieri... "
Piloti schierati in griglia, 20 minuti al via
Sopra la testa dei piloti gli aerei disegnano nel cielo di Spielberg: immagine molto scenografica
Rombo di motori a Spielberg, piloti in pista per il giro di schieramento
Pedro Acosta è caduto anche nel Warm Up oltreché nella Sprint di ieri, quando era lanciato verso la vittoria. Il pilota Ktm ci riproverà quest'oggi
In Moto2 vittoria di Guevara su Salac e David Alonso
In Moto3 altra vittoria di Maximo Quiles. HIGHLIGHTS
Oggi si disputa l'ultima gara in Europa prima di una serie di GP fuori dal Vecchio Continente: dal 2 al 4 ottobre si va a Motegi, poi in Indonesia (9-11 ottobre), Australia (23-25 ottobre), Malesia (30 ottobre-1 novembre) e forse Qatar (6-8 novembre), ancora in dubbio per la guerra in Medio Oriente
L'arrivo al box di Marco Bezzecchi, con la solita carica...
Dall'Igna: "L'addio anticipato con Bagnaia non è un'opzione"
Dall'Igna: 'L'addio con Bagnaia prima di fine stagione non è un'opzione'Vai al contenuto
Bagnaia: "Piccolo passo avanti. Per la gara... "
Bagnaia: 'Oggi abbiamo fatto un piccolo passo avanti'Vai al contenuto
Bezzecchi: "Oggi fortunato, portato a casa più del previsto"
Marc Marquez: "GP particolare, la Ducati qui è diversa"
Marc Marquez: 'GP particolare, la Ducati qui si comporta in modo diverso'Vai al contenuto
Martin: "Ho vinto la Sprint perché è caduto Acosta"
Acosta, che errore: cade e butta via la vittoria. FOTO-VIDEO
La caduta con cui Acosta ha buttato via la gara in AustriaVai al contenuto
E Jorge torna in testa al Mondiale: la classifica
MotoGP, la classifica piloti dopo la Sprint in Austria: Martin torna in testaVai al contenuto
Martin vince la Sprint Race: gli highlights
Marc Marquez 2°, Bezzecchi 4°: la griglia di partenza
MotoGP, la griglia di partenza della gara in AustriaVai al contenuto
C'è Martin in pole position: gli highlights delle qualifiche
Anche oggi dovrebbe essere una gara asciutta, anche se la situazione andrà monitorata minuto per minuto