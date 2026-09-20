Pedro Acosta conquista la sua prima vittoria in una gara lunga di MotoGP: lo spagnolo si è imposto a Spielberg precedendo le Aprilia di Martin e Bezzecchi. 4° Ogura, poi Marc Marquez e Binder. 7° Bagnaia. Out Alex Marquez. Balzo avanti per Martin in classifica: è a +12 su Marc e +42 su Bez. La MotoGP torna dal 2 al 4 ottobre per il GP Giappone a Motegi (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)