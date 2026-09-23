Moto3, Snipers prende Singhapong fino a fine 2026

Il team Snipers cambia in corsa e affiderà una delle sue moto a Kiattisak Singhapong, 21enne thailandese che ha già debuttato nel motomondiale quest'anno sostituendo Mitani infortunato nel Team Asia. La scelta di Snipers arriva per la separazione da Nico Carraro, incappato in una stagione molto complicata in cui non è riuscito a completare le gare in otto occasioni, senza far punti nelle altre. Una volta valutato di interrompere anticipatamente questo legame, è partita la ricerca di un pilota con più di 18 anni per completare il 2026 al fianco di Ríos. La scelta di Singhapong deriva principalmente dalla conoscenza delle piste fuori Europa, visto che il thailandese ha corso a lungo in Asia, includendo la Asia Talent Cup. Con gare europee in Rookies Cup e MotoJunior e con conoscenza della Honda, Singhapong proverà la sfida di mettersi alla prova nel motomondiale, impresa di livello superiore a quelle che ha già provato, con Snipers.