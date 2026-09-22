Moto3, Salmela correrà con Ajo nel 2027

Importante movimento di mercato per la Moto3, col team Ktm Ajo che ha scelto Rico Salmela per affiancare Brian Uriarte nella stagione 2027. Salmela è finlandese come il team, e la sua carriera è stata gestita a livello manageriale proprio dalla famiglia Ajo. Adesso, dopo l'anno di debutto nel Motomondiale con Tech3, Salmela troverà Ajo a tempo pieno. Nel 2026 Salmela ha già ottenuto tre volte la top 5 in gara in Moto3. Il suo obiettivo sarà quello di lottare per il Mondiale, con una squadra tra le più vincenti della storia della Moto3 e un compagno che nel suo anno di debutto ha già vinto due gare.