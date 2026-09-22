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Moto3, Salmela correrà con Ajo nel 2027

mercato piloti
Rosario Triolo

Rosario Triolo

Il pilota finlandese si trasferisce nella squadra gestita dalla famiglia di connazionali arrivando da Tech3

Importante movimento di mercato per la Moto3, col team Ktm Ajo che ha scelto Rico Salmela per affiancare Brian Uriarte nella stagione 2027. Salmela è finlandese come il team, e la sua carriera è stata gestita a livello manageriale proprio dalla famiglia Ajo. Adesso, dopo l'anno di debutto nel Motomondiale con Tech3, Salmela troverà Ajo a tempo pieno. Nel 2026 Salmela ha già ottenuto tre volte la top 5 in gara in Moto3. Il suo obiettivo sarà quello di lottare per il Mondiale, con una squadra tra le più vincenti della storia della Moto3 e un compagno che nel suo anno di debutto ha già vinto due gare.

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