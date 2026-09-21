MotoGP, test Pirelli: Moreira il più veloce

Il brasiliano porta la Honda a mezzo secondo dalla pole di Martin di sabato. Aprilia vola con Bezzecchi con gomma dura, 4 decimi più veloce del miglior giro di Acosta in gara. Torna Vinales GP AUSTRIA, GLI HIGHLIGHTS - PAGELLE

Gli ultimi test 850cc prima di fine stagione con i piloti sotto contratto MotoGP raccontano già tanto di cosa ci aspetterà in futuro col cambio di regolamento. I tempi con le nuove gomme Pirelli sono infatti già in linea con quelli delle 1000cc, a testimonianza del fatto che, rimossi gli abbassatori, rimpicciolita la capacità dei motori e ridotta l'aerodinamica, attraverso le gomme si arriverà comunque allo standard attuale in termini di velocità sul giro. Diogo Moreira ha incredibilmente segnato il miglior giro in assoluto, e la sua velocità non è un caso, perché anche Zarco, pure lui su Honda, è in alto nella lista dei tempi. Moreira ha girato in 1'28.4, ad appena mezzo secondo dalla pole di sabato di Jorge Martin. Un risultato straordinario che è cruciale per il brasiliano anche perché in questo momento sta lavorando per meritare la promozione nel team factory, per il quale è in ballottaggio con David Alonso.

Acosta 2°, torna Vinales Ma che il funzionamento di queste moto e delle gomme sia già comprovato lo racconta anche il fatto che Aprilia con Bezzecchi e con la specifica dura posteriore portata da Pirelli sia riuscita a girare quattro decimi meglio del miglior tempo in gara di Acosta. In generale, si è visto un maggiore equilibrio tra le case, perché Ducati con Aldeguer ha fatto con tutte e tre le mescole un lavoro importante che dà fiducia e Acosta con Ktm si è messo al secondo posto, con Yamaha ancora al lavoro per colmare il gap. Marquez ha fatto invece run brevi, con passo sul 29 alto. Un'ottima notizia è il rientro di Maverick Vinales che ha girato in 29.2 con la 1000cc depotenziata e in 29.9 con la 850cc. Maverick sarà in pista in Giappone, prendendo così nuovamente il suo posto sulla sua Ktm del team Tech3.

Prossimi test a dicembre a Valencia Visto il livello già raggiunto, con progetti tecnici ancora non del tutto sviluppati, si capisce che l'investimento enorme fatto dalle case sulle 850cc darà come frutto delle moto più veloci delle attuali 1000cc, se non per la top speed. Probabilmente, per ridurre quella, sarebbe bastato qualche accorgimento. Visto che le gomme concedono tanto di più, qualche costruttore aveva infatti proposto di ridurre la potenza dei 1000cc per ottenere lo stesso risultato con un investimento meno oneroso. Questo è testimoniato anche da alcuni tempi con le 1000cc depotenziate, usate anche dai rookies Guevara e Agius. Le nuove 850cc torneranno in pista con i piloti MotoGP a dicembre a Valencia, quando saranno ormai quasi in versione definitiva.