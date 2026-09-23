Moto2, colpo Forward: arriva Arbolino

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Moto2, Tony Arbolino alla Forward nel 2027: le news

MERCATO PILOTI
Rosario Triolo

Rosario Triolo

Il pilota italiano sarà compagno di Huertas, restando nel Motomondiale nonostante le possibilità in Supersport

Colpo del team Forward per il 2027. La squadra della famiglia Cuzari, dopo aver confermato Adrián Huertas, prende come suo compagno di squadra Tony Arbolino. Il pilota italiano, due volte vice campione del mondo, non ha vissuto stagioni facili nell'ultimo biennio, passando sulla Boscoscuro di Pramac prima e sulla Kalex di Reds dopo. Ma negli ultimi mesi è tornato veloce, mostrando nuovamente il suo potenziale in particolare a Misano. E allora per il rilancio ha deciso di restare in Moto2 e accettare la proposta di Forward, cambiando moto per il terzo anno di fila.


Niente Supersport

Arbolino avrebbe potuto trasferirsi in Supersport trovando una Yamaha, visto che la casa giapponese aveva riposto fiducia nelle sue doti pensando di offrirgli questo tipo di possibilità. Ma alla fine il desiderio di dimostrare di meritare di più nel motomondiale ha prevalso e si giocherà, insieme a Forward cresciuta moltissimo nel 2026, le carte del rilancio dal prossimo anno, insieme a Huertas.

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