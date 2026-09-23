La Honda ha comunicato ufficialmente che Somkiat Chantra sostituirà Joan Mir alla guida della Honda Hrc Castrol RC213V nel Gp del Giappone. Il campione del mondo 2020 continua la sua convalescenza e osservazione in seguito alle preoccupazioni mediche sollevate per la prima volta dopo il Gp di San Marino. Chantra, che ha gareggiato nella classe Premier durante la stagione 2025 con la Honda LCR, ha trascorso il 2026 gareggiando nell'ambito del programma World Superbike dell'HRC. Ritorna ora nella classe principale a Motegi, un circuito che riveste un significato personale in quanto sede della sua vittoria in Moto2 nel 2023. Nel 2025, il primo pilota thailandese di Premier Class si è classificato al 15mo posto a bordo della Honda RC213V a Motegi. Nella sua stagione 2026 al WorldSBK, Chantra ha conquistato punti in sette occasioni mentre si riprendeva dagli infortuni pre-stagionali. Mir continuerà il suo programma di recupero con aggiornamenti sulle sue condizioni che saranno condivisi dopo il Gran Premio d'Indonesia.