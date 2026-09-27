Ducati si gode il suo nuovo campione: "È la prima volta che un pilota italiano vince il mondiale Superbike con la Ducati: averlo fatto in Italia vale tantissimo. Sicuramente aveva un'ottima moto ma è stato straordinario", commenta l'ad Claudio Domenicali prima di guardare al 2027. "Qui Lecuona era superiore: siamo contenti perché sarà con noi il prossimo anno, mentre Nicolò avrà un futuro con noi in MotoGP". Guarda il VIDEO

BULEGA CAMPIONE: VIDEO ULTIMO GIRO - CARRIERA - CRONACA DI GARA 2