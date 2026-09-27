Iker Lecuona ha vinto la Superpole Race a Cremona e annulla il secondo match-point mondiale a Nicolò Bulega, secondo al traguardo. Il pilota spagnolo ha condotto la gara fin dall’avvio, controllando i tentativi di sorpasso del leader del mondiale, che ha alternato fasi d'attacco ad altre di controllo della gara. L'appuntamento con la vittoria aritmetica del mondiale per Bulega è così rimandato: nel pomeriggio, alle 15.30 in Gara-2, Bulega deve arrivare almeno quinto per festeggiare il titolo

LE COMBINAZIONI