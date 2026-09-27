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Nicolò Bulega, dalle minimoto al Mondiale in Superbike: la sua carriera

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Il pilota di Ducati-Aruba è campione del mondo in Superbike con due weekend d'anticipo dopo una stagione strepitosa, dominata fin dal primo round. Dall'Academy di Valentino Rossi (il suo idolo) alla cavalcata trionfale nelle derivate di serie: ecco la storia e i numeri di 'Bulegas', futuro pilota VR46 in MotoGP

BULEGA CAMPIONE: VIDEO ULTIMO GIRO - ALBO D'ORO

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