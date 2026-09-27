L'italiano Nicolò Bulega è campione del mondo di Superbike 2026. All'azzurro basta il secondo posto in Gara 2 a Cremona per entrare nell'albo d'oro della classe regina delle derivate di serie con due weekend d'anticipo dopo una stagione dominata dalla prima sessione. Il classe 1999 diventa il secondo italiano a vincere il titolo dopo Max Biaggi nel 2010 e nel 2012. La Ducati vince il 17° titolo piloti in Superbike e il primo con un italiano sotto gli occhi dell'amministratore delegato Claudio Domenicali e del direttore generale Gigi Dall'Igna. Lo spagnolo Iker Lecuona, compagno di squadra di Bulega in Ducati-Aruba, ha imposto un ritmo insostenibile completando il fine settimana perfetto sul tracciato italiano (vittoria in Gara 1, Superpole Race e Gara 2). Bulega ha gestito la corsa con freddezza e lucidità, accontentandosi della piazza d'onore a 8 secondi: si tratta del 30° podio su 30 gare stagionali. Sul terzo gradino è salito un altro italiano, Yari Montella su Ducati Barni, staccato di 12 secondi. L'ottima domenica azzurra è completata dal 4° posto di Alberto Surra, il 7° di Lorenzo Baldassarri, il 9° di Axel Bassani e il 10° di Andrea Locatelli. Bulega trionfa e saluta: nel 2027 lo attende la MotoGP in sella alla Ducati VR46.