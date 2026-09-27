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Superbike a Cremona: Lecuona vince anche Gara 2 ma Bulega è campione!

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Lo spagnolo completa un weekend perfetto ma Bulega conquista matematicamente il titolo (il primo di un italiano con Ducati) chiudendo la gara al secondo posto. Terzo l'altro italiano Montella, in top 10 anche Surra, Baldassarri, Bassani e Locatelli

L'ALBO D'ORO SBK - IL MOMENTO IN CUI BULEGA DIVENTA CAMPIONE

L'italiano Nicolò Bulega è campione del mondo di Superbike 2026. All'azzurro basta il secondo posto in Gara 2 a Cremona per entrare nell'albo d'oro della classe regina delle derivate di serie con due weekend d'anticipo dopo una stagione dominata dalla prima sessione. Il classe 1999 diventa il secondo italiano a vincere il titolo dopo Max Biaggi nel 2010 e nel 2012. La Ducati vince il 17° titolo piloti in Superbike e il primo con un italiano sotto gli occhi dell'amministratore delegato Claudio Domenicali e del direttore generale Gigi Dall'Igna. Lo spagnolo Iker Lecuona, compagno di squadra di Bulega in Ducati-Aruba, ha imposto un ritmo insostenibile completando il fine settimana perfetto sul tracciato italiano (vittoria in Gara 1, Superpole Race e Gara 2). Bulega ha gestito la corsa con freddezza e lucidità, accontentandosi della piazza d'onore a 8 secondi: si tratta del 30° podio su 30 gare stagionali. Sul terzo gradino è salito un altro italiano, Yari Montella su Ducati Barni, staccato di 12 secondi. L'ottima domenica azzurra è completata dal 4° posto di Alberto Surra, il 7° di Lorenzo Baldassarri, il 9° di Axel Bassani e il 10° di Andrea Locatelli. Bulega trionfa e saluta: nel 2027 lo attende la MotoGP in sella alla Ducati VR46.

L'ordine d'arrivo di Gara 2 a Cremona

La classifica di Sbk

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