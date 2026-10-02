Venerdì positivo per il pilota dell'Aprilia, 4° nelle Pre-Qualifiche di Motegi. "Sono abbastanza soddisfatto - spiega Marco Bezzecchi - anche se speravo in una maggiore esplosività nel time attack. Ma le gomme soft sono più dure del previsto e non c'è l'extra grip che mi aspettavo su una pista con l'asfalto nuovo". Poi un obiettivo per il sabato: "Devo essere più dolce sulle staccate, sono troppo aggressivo. La leva del freno va accarezzata..."

I RISULTATI DELLE PRE-QUALIFICHE