Introduzione

Ennesimo capolavoro di Marc Marquez che vince la Sprint di Motegi e accorcia a -7 nel Mondiale dal leader Martin. Applausi per Moreira (al primo podio dopo la raffica di penalità) e per Bastianini, quarto, ma avrebbe chiuso al terzo posto senza lo sforamento sul verde . Domenica la gara lunga alle 7 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo

CLASSIFICA - DEGRADO GOMME - PENALITA'