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Sprint Giappone, degrado gomme elevato: la posteriore di Bagnaia fa impressione...

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Problemi di degrado gomme nella Sprint Race di Motegi. Diversi piloti hanno concluso la gara del sabato in Giappone con veri e propri "buchi" sullo pneumatico posteriore. Tra questi anche Bagnaia, rientrato ai box all'ultimo giro senza completare la corsa, e Martin, arrivato 3°. Nessun problema, invece, per il vincitore Marc Marquez. Gomma integra anche per Bezzecchi, che però era l'unico pilota insieme a Miller a montare la media al posteriore e non la soft

L'ANALISI ALLO SKY TECH

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