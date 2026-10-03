Sprint Giappone, degrado gomme elevato: la posteriore di Bagnaia fa impressione...
Problemi di degrado gomme nella Sprint Race di Motegi. Diversi piloti hanno concluso la gara del sabato in Giappone con veri e propri "buchi" sullo pneumatico posteriore. Tra questi anche Bagnaia, rientrato ai box all'ultimo giro senza completare la corsa, e Martin, arrivato 3°. Nessun problema, invece, per il vincitore Marc Marquez. Gomma integra anche per Bezzecchi, che però era l'unico pilota insieme a Miller a montare la media al posteriore e non la soft
- Bagnaia ha parlato di quanto accaduto su Sky Sport: "Situazione difficile. Con l'asfalto nuovo, non sapevamo cosa ci saremmo potuti aspettare dalla gomma dietro, abbiamo cercato di scegliere il compromesso migliore. Con la mancanza di grip tendi a scaldare di più la gomma e possono succedere queste cose qua".
- "Nella parte centrale sentivo una mancanza di grip, ma quando sei in gara e in scia le gomme tendono a scaldarsi di più, quindi poteva anche essere per questo - ha proseguito su Sky -. Verso il sesto giro ho iniziato ad avere tante vibrazioni negli ingressi, questo ha provocato che si scaldasse di più perché per cercare di non farla vibrare cercavo di usare più il freno dietro, questo ha avuto sempre più conseguenze".
- Jorge Martin ha parlato degli pneumatici su Sky Sport: "A sei giri dalla fine ho iniziato ad avvertire qualche problema; negli ultimi due o tre giri non c'era più niente, la gomma era finita. Durante il weekend non avevamo mai avuto questo problema e non eravamo preparati. Non avevamo avuto alcun segnale che avremmo potuto avere problemi di blistering, quindi in gara ho guidato normalmente".
- Lo pneumatico posteriore di Moreira, invece, non presentava segni evidenti: "Anche a noi alla fine la gomma era finita - ha commentato su Sky -. Ho spinto tanto, all'ultimo giro ero già un po' al limite ma ero lì".
- Nessun tipo di problema, invece, per il vincitore Marc Marquez: "Problemi con gli pneumatici? Zero. La gomma è stata molto stabile per tutta la gara - ha commentato su Sky Sport -. Mi hanno detto che Pecco si è fermato ai box per la gomma, ma non so altro. Per il momento noi stiamo gestendo la situazione molto bene".
- Bezzecchi e Miller sono stati gli unici due piloti a utilizzare la gomma media al posteriore. "Ieri abbiamo lavorato con la soft e ho visto che ero veloce, ma non velocissimo. Ero anche un po' al limite con le temperature, quindi abbiamo deciso di provare a lavorare con la media", ha spiegato Bezzecchi a Sky. Alla domanda se la sua gomma fosse arrivata integra a fine gara, ha risposto: "Sì, certo, la mia era giusta".
- Come spiegato dal nostro inviato a Motegi, Sandro Donato Grosso, nelle prossime ore è prevista una riunione tra direzione corsa, capotecnici e Michelin, fornitore degli pneumatici, per discutere in previsione della gara lunga della durata della gomma media, la cui durata potrebbe non essere garantita