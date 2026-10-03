Caos nel finale della Sprint a Motegi. Martin e Bastianini, che avevano tagliato il traguardo alle spalle del vincitore Marc Marquez, sono passati sul verde all'uscita dell'ultima curva dell'ultimo giro (finendo in penalità per eccesso di track limit). Entrambi sono stati retrocessi di una posizione, con Moreira, che aveva chiuso 4°, promosso al secondo posto. Martin è scivolato in terza posizione, Bastianini in quarta

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA