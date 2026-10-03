Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Martin e Bastianini penalizzati: cosa è successo a fine Sprint. VIDEO

all'ultimo giro

Caos nel finale della Sprint a Motegi. Martin e Bastianini, che avevano tagliato il traguardo alle spalle del vincitore Marc Marquez, sono passati sul verde all'uscita dell'ultima curva dell'ultimo giro (finendo in penalità per eccesso di track limit). Entrambi sono stati retrocessi di una posizione, con Moreira, che aveva chiuso 4°, promosso al secondo posto. Martin è scivolato in terza posizione, Bastianini in quarta

HIGHLIGHTSCLASSIFICA

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Nakagami cade subito: clavicola ko e GP già finito

wild card

Il weekend di casa per Taka Nakagami, wild card con il test team di Honda, è durato una manciata...

Diggia: "Freni incostanti, poi sono migliorati"

6° tempo

Nel VIDEO Fabio Di Giannantonio racconta a Sky Sport le difficoltà in frenata riscontrate nella...

Bagnaia: "Cosa è cambiato dall'anno scorso? Tutto"

16° tempo

Il torinese ha commentato nel media scrum il 16° tempo nelle Pre-qualifiche di Motegi: "Giornata...

Martin: "Come passo non sono lontano dagli altri"

8° tempo

Jorge Martin fa il punto dopo il venerdì del GP del Giappone. Il leader del Mondiale si dice...

Bezzecchi show a Motegi tra autografi e... riso!

video

Grande entusiasmo per Marco Bezzecchi nel venerdì del GP del Giappone. Tra autografi, regali,...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS