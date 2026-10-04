Gran finale a Motegi con la gara lunga del GP del Giappone in programma domenica alle 7 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Dopo la Sprint del sabato vinta da Marc Marquez, riflettori puntati ancora sui protagonisti della lotta al vertice: Martin parte dalla pole e proverà a difendere la leadership nel Mondiale, Bezzecchi è chiamato a un cambio di passo dopo il 6° posto del sabato. Dalle ultime sul meteo alla griglia di partenza: qui tutte le news sul GP del Giappone

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