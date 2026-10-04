MotoGP, oggi il GP Giappone: orari tv, griglia di partenza a Motegi e ultime news
Gran finale a Motegi con la gara lunga del GP del Giappone in programma domenica alle 7 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Dopo la Sprint del sabato vinta da Marc Marquez, riflettori puntati ancora sui protagonisti della lotta al vertice: Martin parte dalla pole e proverà a difendere la leadership nel Mondiale, Bezzecchi è chiamato a un cambio di passo dopo il 6° posto del sabato. Dalle ultime sul meteo alla griglia di partenza: qui tutte le news sul GP del Giappone
- Ore 2.35: Warm Up MotoGP
- Ore 3: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 3.40: Paddock Live
- Ore 4: Moto3 – Gara
- Ore 5: Paddock Live
- Ore 5.15: Moto2 – Gara
- Ore 6.15: Paddock Live
- Ore 6.30: Grid
- Ore 7: MotoGP - Gara
- Ore 8: Zona Rossa
- Ore 9: Race Anatomy
- Su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 10. Le altre fasce orarie sono alle 12, alle 14 e alle 18. Inoltre il GP del Giappone sarà visibile in qualunque momento grazie all'opzione On Demand
- Si parte alle 4 con la Moto3: settima pole stagionale per David Almansa, autore anche del nuovo record della pista a Motegi col Q2. In prima fila con lui Uriarte e Carpe, mentre il leader del Mondiale Quiles scatterà 4°. Bertelle è 5° e primo degli italiani.
- Alle 5.15 tocca invece alla Moto2: pole e record della pista per Izan Guevara, davanti a Salac e al leader del Mondiale Manu Gonzalez. Arbolino partirà 5°, mentre Vietti è 9°
- Un occhio al meteo in vista della gara MotoGP, in programma alle 7 italiane (le 14 a Motegi). Il cielo dovrebbe essere nuvoloso e la situazione resta quindi da monitorare: al momento non sono comunque previste piogge con una temperatura di circa 20 gradi al via
- Il sabato di Motegi si è aperto con la pole position di Jorge Martin, che ha firmato anche il nuovo record della pista. Prima fila completata da Marc Marquez e Pedro Acosta. Nella Sprint, però, è stato Marquez a prendersi tutto: partenza perfetta e vittoria davanti a Diogo Moreira, col brasiliano che ha sfruttato le penalità inflitte a Martin e Bastianini causa track limit per conquistare il primo podio MotoGP. Martin, 3°, conserva ancora 7 punti di vantaggio su Marquez
- Penalità per lo spagnolo del team Gresini, che partirà quinto ma dovrà scontare un doppio long lap penalty per aver 'steso' al primo giro della Sprint Fabio Di Giannantonio e Pedro Acosta
- Dopo il degrado dello pneumatico posteriore accusato da molti piloti durante la Sprint del sabato (il caso più emblematico è quello di Bagnaia, nella foto), Michelin ha ritirato la soluzione della soft per la gara. Restano disponibili la gomma media e la hard, ma con quest'ultima consigliata dal fornitore unico per avere un passo costante durante tutta la durata della corsa