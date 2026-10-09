Almansa è stato il più veloce nelle Pre-qualifiche di Mandalika. Alle sue spalle Quiles, che avrà il suo secondo match point per laurearsi campione del mondo. Terzo un ottimo Bertelle, 4° Carpe. Centra il Q2 anche Pini (10°). Domenica la gara della Moto3 è in diretta tv alle 6 su Sky Sport e in streaming su NOW MOTOGP, LE PRE-QUALIFICHE LIVE

Almansa sfiora il record e tiene dietro Quiles. La prequalifica si chiude con i due piloti più veloci del campionato in testa. Nessuno dei due cerca la scia per imporsi, girano da soli ma quando s’incrociano in pista sono scintille. Succede nel finale, quando il leader del Mondiale aggancia il pilota di Intact e lo infila con decisione, mandandolo largo. Il turno vive su questo confronto, a suon di giri veloci.

Bene Bertelle, anche Pini al Q2 A lungo, Alvaro Carpe è li con loro ma a fine turno un’ottimo Bertelle gli soffia il terzo tempo. Matteo ha trovato subito un buon ritmo, fin dal mattino e si conferma al pomeriggio. Fernandez, che detiene il record della pista, segnato l’anno prima, è un po’ meno incisivo, ma chiude al quinto posto nella classifica dei tempi, sfruttando la scia del suo compagno di squadra, Guido Pini, decimo.

Munoz e Kelso dovranno passare dal Q1 Salmela finisce alle spalle di Pini dopo lo spavento rimediato a metà delle prove, quando rischia un highside, in staccata, sul cordolo in ingresso curva; lo spagnolo si salva per miracolo, ma perde il parafango anteriore per la violenza dell’imbarcata. In top ten entra anche l’unico pilota di casa, Pratama, dodicesimo. David Munoz fa un netto passo indietro rispetto a un anno; a Mandalika il compagno di squadra di Almansa, aveva segnato il secondo tempo in qualifica nel 2025, quest’anno è fuori dalla Q2, per soli nove millesimi. Tra gli esclusi di lusso, obbligati a passare dalla Q1, ci sono anche Kelso, Morelli e Perrone.