Aprilia vola nel venerdì di Mandalika: miglior tempo (con record della pista) per Raul Fernandez nelle Pre-qualifiche, davanti alle RS-GP ufficiali di Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Quinto tempo per Marc Marquez, miglior Ducati, in Q2 anche Morbidelli e Bagnaia. Sabato qualifiche alle 4.50 e Sprint alle 9, tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Nel derby tutto italiano al vertice della MotoGP , la prima giornata ha premiato l’ Aprilia sulla Ducati : tre moto davanti in Pre-qualifica , la prima quella di un super Fernandez che ha segnato anche il nuovo record della pista . Segue Bezzecchi , che a Mandalika sa come far viaggiare veloce la sua RS-GP. Quindi Martin , che ha vinto il primo confronto diretto con Marc Marquez , quinto e fin qui il migliore delle Ducati, su una pista di cui conserva solo brutti ricordi (nel 2025 ha chiuso qui la sua stagione, tamponato al primo giro da Bezzecchi).

In Q2 anche Morbidelli e Bagnaia

Le moto di Borgo Panigale al momento inseguono, ma in top ten ce ne sono comunque quattro, le ultime due sono quelle di un redivivo Morbidelli, nono, e un po’ a sorpresa di Bagnaia, decimo, che per tutta la giornata ha faticato non poco, prima di trovare il guizzo finale. Spuntano anche le Yamaha: settimo Quartararo, protagonista di una brutta caduta, senza conseguenze a parte qualche livido, Rins è invece rimasto fuori, undicesimo ma per soli 90 millesimi. Le Ktm non hanno ritrovato la velocità vista nelle ultime uscite: Acosta ha chiuso il turno al quarto posto, Bastianini che aveva ben impressionato in Giappone, è caduto due volte ed è finito lontano, penultimo, davanti ad Aleix Espargaro, e dietro al suo compagno di squadra Vinales.