MotoGP oggi, la Sprint Race del GP Indonesia in diretta LIVE
A Mandalika è in corso la Sprint Race, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. In testa c'è Jorge Martin davanti a Marc Marquez e Ogura. 4° Di Giannantonio, poi Acosta e Alex Marquez. Contatto in partenza tra Bezzecchi e Raul Fernandez, out entrambi. Domenica gara lunga sempre alle 9 ora italiana
in evidenza
8 giri alla fine
Martin in fuga, 1 secondo e mezzo su Marc Marquez. Ogura a 1 secondo dal pilota Ducati con Diggia a ruota
La situazione a 10 giri dalla fine
La dinamica dell'incidente al via
Marc Marquez si butta dentro tra Diggia e Bezzecchi, il pilota Aprilia va largo, raddrizza la moto per non tamponare il ducatista e si stende portando giù anche Raul Fernandez
11 giri alla fine
Martin ha mezzo secondo su Marc Marquez, poi Ogura più staccato. Quindi Diggia, Acosta e Alex Marquez
La partenza
DISASTRO PER APRILIA AL VIA! CADONO IN CURVA 1 BEZZECCHI E RAUL FERNANDEZ! In testa c'è Martin, poi Marc Marquez e Ogura
PRIMA DENTRO... GAS A MARTELLO... E ANDIAMO! VIA ALLA SPRINT RACE DEL GP INDONESIA!
Via al giro di ricognizione
Solite flessioni pre partenza per Marc Marquez: ormai sono diventate un rito
I piloti dovranno percorrere 13 giri quest'oggi sul circuito di Mandalila. Sale la tensione...
La griglia di partenza della Sprint di Mandalika
Gli HIGHLIGHTS delle qualifiche Moto2
Moto schierate in griglia, si parte tra 15 minuti
Nord Sud Ovest Est su Sky: la MotoGP balla con gli 883. La clip
Moto in pista per il giro di schieramento
Moto2, pole di Guevara. Male Gonzalez, parte 10°
In Moto3 pole di Uriarte: gli HIGHLIGHTS
Martin a +2 su Marquez: la classifica prima della Sprint
MotoGP, la classifica dopo il GP Giappone: Marquez accorcia su MartinVai al contenuto
Razgatlioglu dovrebbe essere al via della Sprint nonostante questa brutta caduta nelle FP2 (guarda il video sotto): il pilota Pramac, a cui è anche uscita la spalla, ha partecipato al Q1, chiuso col 19° tempo
Fernandez alla prima pole in MotoGP: i numeri
- 1^ pole in top-class, 14^ pole in tutte le classi
- L'ultima pole di Raul 4 anni, 11 mesi e 4 giorni fa (1799 giorni)- Algarve Moto2 nel 2021
- Raul Fernandez è l’8° poleman della stagione, gli stessi del 2023
- APRILIA: 6^ pole consecutiva, migliorano la loro sequenza record in top-class
Marquez marca stretto Martin. RICOSTRUZIONE
Marc Marquez marca stretto Martin in qualifica: prime schermaglie 'mondiali'Vai al contenuto
Marc Marquez e Jorge Martin, i principali rivali per il titolo, scatteranno dalla seconda fila. I due sono stati protagonisti di una piccola schermaglia in qualifica, con il ducatista che ha marcato stretto il leader del Mondiale
Gli HIGHLIGHTS delle qualifiche
Nella notte italiana le qualifiche con la prima pole in carriera in top class di Raul Fernandez, davanti all'Aprilia di Bezzecchi e alla Ducati VR46 di Di Giannantonio
Ben ritrovati da Mandalika, dove alle 9 (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW) andrà in scena la Sprint Race del GP Indonesia