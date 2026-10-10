Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
GP Indonesia
Live
Gara Sprint
Circuito GP Indonesia
GP Indonesia
Live
Sprint Race
  • PREVIEW
  • LIVE
  • RISULTATI
  • Sprint Race
  • Qualifiche
  • Libere 2
  • Libere 1

MotoGP oggi, la Sprint Race del GP Indonesia in diretta LIVE

A Mandalika è in corso la Sprint Race, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. In testa c'è Jorge Martin davanti a Marc Marquez e Ogura. 4° Di Giannantonio, poi Acosta e Alex Marquez. Contatto in partenza tra Bezzecchi e Raul Fernandez, out entrambi. Domenica gara lunga sempre alle 9 ora italiana

MARQUEZ MARCA MARTIN. RICOSTRUZIONE

in evidenza

Sprint LIVE: 1° Martin 2° M. Marquez 3° Ogura

  • Vuoi vedere la MotoGP™? Tutti i 22 Gran Premi della stagione 2026 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare
  • Guarda il GP Indonesia su Sky o in streaming su NOW
screen
LIVE

8 giri alla fine

Martin in fuga, 1 secondo e mezzo su Marc Marquez. Ogura a 1 secondo dal pilota Ducati con Diggia a ruota

La situazione a 10 giri dalla fine

SCREEN

La dinamica dell'incidente al via

Marc Marquez si butta dentro tra Diggia e Bezzecchi, il pilota Aprilia va largo, raddrizza la moto per non tamponare il ducatista e si stende portando giù anche Raul Fernandez

screen

11 giri alla fine

Martin ha mezzo secondo su Marc Marquez, poi Ogura più staccato. Quindi Diggia, Acosta e Alex Marquez

La partenza

DISASTRO PER APRILIA AL VIA! CADONO IN CURVA 1 BEZZECCHI E RAUL FERNANDEZ! In testa c'è Martin, poi Marc Marquez e Ogura

screen
si parte!

PRIMA DENTRO... GAS A MARTELLO... E ANDIAMO! VIA ALLA SPRINT RACE DEL GP INDONESIA!

Via al giro di ricognizione

Solite flessioni pre partenza per Marc Marquez: ormai sono diventate un rito

screen

I piloti dovranno percorrere 13 giri quest'oggi sul circuito di Mandalila. Sale la tensione...

La griglia di partenza della Sprint di Mandalika

screen

Gli HIGHLIGHTS delle qualifiche Moto2

Moto schierate in griglia, si parte tra 15 minuti

Nord Sud Ovest Est su Sky: la MotoGP balla con gli 883. La clip

Moto in pista per il giro di schieramento

Moto2, pole di Guevara. Male Gonzalez, parte 10°

In Moto3 pole di Uriarte: gli HIGHLIGHTS

Martin a +2 su Marquez: la classifica prima della Sprint

MotoGP, la classifica dopo il GP Giappone: Marquez accorcia su Martin

MotoGP, la classifica dopo il GP Giappone: Marquez accorcia su Martin

Vai al contenuto

Razgatlioglu dovrebbe essere al via della Sprint nonostante questa brutta caduta nelle FP2 (guarda il video sotto): il pilota Pramac, a cui è anche uscita la spalla, ha partecipato al Q1, chiuso col 19° tempo

Fernandez alla prima pole in MotoGP: i numeri

  • 1^ pole in top-class, 14^ pole in tutte le classi
  • L'ultima pole di Raul 4 anni, 11 mesi e 4 giorni fa (1799 giorni)- Algarve Moto2 nel 2021
  • Raul Fernandez è l’8° poleman della stagione, gli stessi del 2023
  • APRILIA: 6^ pole consecutiva, migliorano la loro sequenza record in top-class

Marquez marca stretto Martin. RICOSTRUZIONE

Marc Marquez marca stretto Martin in qualifica: prime schermaglie 'mondiali'

Marc Marquez marca stretto Martin in qualifica: prime schermaglie 'mondiali'

Vai al contenuto

Marc Marquez e Jorge Martin, i principali rivali per il titolo, scatteranno dalla seconda fila. I due sono stati protagonisti di una piccola schermaglia in qualifica, con il ducatista che ha marcato stretto il leader del Mondiale

La griglia di partenza di Mandalika

MotoGP, la griglia di partenza del GP Indonesia

MotoGP, la griglia di partenza del GP Indonesia

Vai al contenuto

Gli HIGHLIGHTS delle qualifiche

Nella notte italiana le qualifiche con la prima pole in carriera in top class di Raul Fernandez, davanti all'Aprilia di Bezzecchi e alla Ducati VR46 di Di Giannantonio

Ben ritrovati da Mandalika, dove alle 9 (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW) andrà in scena la Sprint Race del GP Indonesia