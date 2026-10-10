A Mandalika è in corso la Sprint Race, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. In testa c'è Jorge Martin davanti a Marc Marquez e Ogura. 4° Di Giannantonio, poi Acosta e Alex Marquez. Contatto in partenza tra Bezzecchi e Raul Fernandez, out entrambi. Domenica gara lunga sempre alle 9 ora italiana

MARQUEZ MARCA MARTIN. RICOSTRUZIONE