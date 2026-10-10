Sabato da dimenticare per Gonzalez

A metà turno il primo rischio, con perdita d’anteriore e il nono tempo, mentre davanti brilla Escrig e Guevara è quarto. Al rientro in pista, altro errore, e Manu si allontana, poi risale fino al settimo posto, ma intanto Guevara infila un giro record (primo pilota a scendere sotto il muro dell’1:32 a Mandalika) e ribadisce il suo ottimo stato di forma. Gonzalez prova a reagire, ma sbaglia ancora e scivola al nono posto; quando parte per l’ultimo giro è ancora più indietro, dodicesimo: a due terzi del tracciato il suo parziale è buono, la seconda fila è alla sua portata, ma Manu sbaglia l’ultimo settore e chiude infine decimo. Al box lo spagnolo gesticola, parla coi suoi meccanici, contrariato, sembra che nulla abbia funzionato sulla sua moto.