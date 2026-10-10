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Moto2, qualifiche GP Indonesia: pole e record di Guevara, 10° Gonzalez. HIGHLIGHTS

MANDALIKA
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Pole e record della pista di Mandalika per lo spagnolo. In prima fila anche Escrig e Alonso. Solo decimo Gonzalez, leader del Mondiale con 10,5 punti di vantaggio sullo stesso Guevara. Gli italiani in griglia: 9° Arbolino, 19° Lunetta, 24° Vietti. Domenica mattina la gara alle 7.15 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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Vola Guevara a Mandalika, si prende la pole e segna il nuovo record. E’ carico e motivato Izan, viene da due vittorie consecutive, sente vicino il sorpasso in campionato (è a 10,5 punti dalla vetta). Domenica la classifica potrebbe cambiare visto che il leader del Mondiale, Manu Gonzalez, visibilmente nervoso, scatterà dalla quarta fila con il decimo tempo. Giornata storta per il pilota di Intact, troppi errori, per cercare di risalire una classifica che fotografa il suo stato d’animo. 

Sabato da dimenticare per Gonzalez

A metà turno il primo rischio, con perdita d’anteriore e il nono tempo, mentre davanti brilla Escrig e Guevara è quarto. Al rientro in pista, altro errore, e Manu si allontana, poi risale fino al settimo posto, ma intanto Guevara infila un giro record (primo pilota a scendere sotto il muro dell’1:32 a Mandalika) e ribadisce il suo ottimo stato di forma. Gonzalez prova a reagire, ma sbaglia ancora e scivola al nono posto; quando parte per l’ultimo giro è ancora più indietro, dodicesimo: a due terzi del tracciato il suo parziale è buono, la seconda fila è alla sua portata, ma Manu sbaglia l’ultimo settore e chiude infine decimo. Al box lo spagnolo gesticola, parla coi suoi meccanici, contrariato, sembra che nulla abbia funzionato sulla sua moto. 

Gli italiani: 9° Arbolino, indietro Lunetta e Vietti

In prima fila, di fianco a Guevara, si schierano Escrig e Alonso che con un guizzo finale recupera quattro posizioni. Il suo compagno di squadra, Holgado, è subito dietro, quarto. Arbolino, unico pilota italiano in Q2 (Vietti e Lunetta non hanno superato la Q1), chiude nono.

Moto2, la griglia di partenza del GP d'Indonesia

Moto2, la griglia di partenza del GP d'Indonesia

La classifica del Mondiale

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