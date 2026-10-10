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Moto3, qualifiche GP Indonesia: pole Uriarte, 5° Pini e 6° Quiles. HIGHLIGHTS

GP INDONESIA
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Terza pole in Moto3 per Uriarte, abile a 'soffiare' la prima casella al solito Almansa, finito secondo. Terzo Carpe. Sesto Quiles, leader del Mondiale, che a Mandalika avrà il suo secondo match point per laurearsi campione del mondo. Gli italiani: 5° Pini, 8° Bertelle. Domenica la gara alle 6 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

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Poteva fare meglio del sesto posto Maximo Quiles, già in odore di titolo (con 127 punti di vantaggio su Almansa). Ma la tensione può giocare brutti scherzi. Il leader del Mondiale, in qualifica era partito forte, molto meglio del suo avversario diretto, Almansa, che aveva chiuso decimo il primo round dopo esseri visto annullare un giro causa bandiere gialle per la caduta di Salmela. Ma poi Quiles è scivolato, poca roba, ma sufficiente per mettere in allarme il suo box che ha dovuto verificare la moto prima che il pilota di Aspar potesse tornare in pista per il secondo round. 

Tra i due 'litiganti'… la spunta Uriarte

Nel frattempo, Alvaro Carpe aveva conquistato la pole provvisoria, davanti a Bertelle. Lunga attesa al box, poi di nuovo tutti in pista: Almansa da solo, Quiles qualche decina di metri più indietro, per l’ennesima sfida tra i due piloti più veloci della Moto3. E la classifica è cambiata di nuovo. Uriarte è balzato davanti a tutti, mentre Almansa è riuscito a risalire fino alla prima fila, subito dietro il pilota di Ajo e davanti a Carpe, comunque terzo. 

Pini e Quiles in 2^ fila, 8° Bertelle

Quiles, con qualche sbavatura di troppo, salvando una chiusura di sterzo che poteva lanciarlo nella ghiaia, ha perso quattro posizioni, finendo a chiudere la seconda fila. Anche Bertelle, assorbito dal gruppone, ha sciupato la sua occasione di confermare una prima fila che avrebbe anche meritato. Per lui, solo la terza fila, con l’ottavo tempo. Meglio ha fatto Guido Pini, che ha recuperato il quinto posto in griglia, di fianco al suo compagno di squadra, Fernandez, quarto.

Moto3, la griglia di partenza del GP d'Indonesia

Moto3, la griglia di partenza del GP d'Indonesia

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