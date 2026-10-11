Aprilia, Sterlacchini: "Ordini di scuderia? A un certo punto dovremo darli..."

Il d.t. Aprilia ha commentato su Sky il weekend di Mandalika: "Primo nostro poker in MotoGP, ci tenevo particolarmente. Ieri la situazione si era complicata, abbiamo lavorato con Massimo per mettere a posto degli equilibri e oggi è filato tutto bene". Sul Mondiale e i possibili ordini di scuderia in futuro: "La posta in palio è alta e bisogna evitare di sprecare come è già capitato. Non è il momento per gli ordini, ci diamo 1-2 gare, poi bisognerà tirare una linea e iniziare a darli, fa parte di questo sport"