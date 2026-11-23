Il giorno dopo la conquista del decimo titolo mondiale, Marc Marquez ha incontrato i giornalisti a Madrid. Lo spagnolo ha parlato anche di Valentino Rossi: "Le congratulazioni non sono arrivate e non me le aspetto. Valentino è stato d'ispirazione, lo rispetto molto". Sul futuro: "Le voci sul ritiro non mi hanno sorpreso. Ho un contratto con Ducati fino al 2028 e voglio continuare a godermi la mia passione" MARC MARQUEZ CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT

Il giorno dopo la conquista del suo decimo titolo mondiale, l'ottavo in MotoGP, Marc Marquez è tornato in Spagna e ha incontrato i giornalisti a Madrid per il media day. Al pilota della Ducati è stato chiesto se avesse ricevuto le congratulazioni di Valentino Rossi: "Non sono arrivate e non me le aspetto. Mi aspetto qualcosa dalle persone che hanno qualcosa da darmi. Valentino me ne ha dato, me ne ha dato tanto, è stato d'ispirazione per tanti piloti che stavano emergendo. Poi ovviamente non devi andare d'accordo con tutto il mondo. Vado d'accordo con la maggior parte dei miei rivali. Con lui, sarà forse perché siamo entrambi del segno dell'Acquario, ci siamo scontrati di più. Però credo che dobbiamo essere realisti: lo rispetto molto, ha vinto molto, ha fatto molto per il motociclismo". Sul decimo titolo ha poi aggiunto: "​A me non cambia la vita. L'ho detto prima di vincere il titolo e continuo a dirlo adesso, una volta conquistato: non mi cambia la vita ritirarmi con dieci, con undici, con otto titoli di MotoGP. Però è pur vero che eguagliare il più grande, o colui che ha più titoli nella classe regina, che è Giacomo Agostini, credo che sia stata tra le sensazioni migliori e resterà sempre lì. Finché non arriverà qualcuno tra dieci, venti, trenta anni, che ci eguagli o ci superi. Spero di vederlo un giorno come lo ha visto Giacomo". Potrebbe interessarti Agostini incorona Marc: la premiazione è da GOAT

"Le voci sul ritiro non mi hanno sorpreso, ma..." Tra le voci circolate c'era quella di un possibile ritiro di Marquez dopo la conquista del Mondiale 2026. Voci che non hanno spiazzato Marc: "Non mi hanno sorpreso, a seconda di come la si vede può essere un ragionamento logico. Ma nella mia testa ci sono solo io e ho tante cose a cui pensare. Gli allenamenti, il Natale e molto altro. Ci sarà tempo per preparare il 2027. Ho un contratto con Ducati fino al 2028: finché starò bene, avrò voglia e gli infortuni mi daranno tregua, la mia intenzione è continuare a godermi la mia passione. Di questa passione, però, devi valutare tutti i rischi, perché ogni volta che scendi in pista ti giochi la vita".

"Quest'anno il più veloce era Bezzecchi" "Adesso voglio godermela", ha commentato Marc. "Noi sportivi spesso viviamo proiettati nel futuro: i momenti belli e quelli brutti mi hanno insegnato che a volte non ci godiamo nemmeno una vittoria. Vinciamo e pensiamo subito a vincere quella successiva. L'anno scorso l'ho capito bene. Ho vinto il titolo e una settimana dopo mi sono infortunato, senza nemmeno rendermi conto di come fosse successo. Ora voglio godermi il presente e assaporare questa settimana. A Valencia c'è l'ultima gara e potremo festeggiare il titolo con tutti loro". Marquez ha poi parlato dei suoi rivali per il titolo: "Sono sempre sincero: quest'anno il più veloce era Bezzecchi, il più combattivo Martin. Io ho saputo prendere il meglio da entrambi per vincere questo titolo. Per molti anni sono stato il più veloce in pista e ho vinto. Così è più facile. Quest'anno non ero il più veloce, ma ho saputo sfruttare i punti di forza dei miei rivali per raggiungere i miei obiettivi". Vedi anche Bezzecchi e Martin si giocheranno il 2° posto nel Mondiale. CLASSIFICA

"Il 2027 sarà un'incognita per tutti" Il 2027 sarà una stagione di grandi cambiamenti per la MotoGP, tra il nuovo regolamento, il passaggio agli pneumatici Pirelli e i tanti movimenti di mercato. Marc Marquez si aspetta un Mondiale difficile da decifrare. "L'anno prossimo sarà un'incognita per tutti. Ci saranno moto nuove, pneumatici nuovi, un nuovo format del weekend. Sarà tutto ancora più imprevedibile, ma credo che chi chiude bene una stagione parta avvantaggiato in quella successiva. Le Aprilia andranno fortissimo. Acosta è quello che guida la nuova generazione: ci sono lui, Aldeguer e Moreira. Stanno emergendo tanti giovani e, per quanto ci possa dispiacere, è la legge della vita. Noi cerchiamo di andare avanti il più a lungo possibile: probabilmente anche l'anno prossimo ci saranno alti e bassi".