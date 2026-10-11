E’ durata meno di due giri la lotta tra Quiles e Almansa. Nel veemente avvio di gara, con David subito aggressivo e Maximo intenzionato a liberarsi di chi gli stava intorno, alla fine ne è uscito bene il leader del mondiale. Che nel trambusto che ha coinvolto anche Fernandez, Carpe e Pini, ha trovato lo spazio per sgusciare via e scappare verso il traguardo. Fine dei giochi, almeno per il titolo che con cinque gare d’anticipo (un record per la sua cilindrata) il pilota di Aspar, seguito dai fratelli Marquez, ha messo in cassaforte. Qualche sbavatura, qualche incertezza, a partire dall’ottavo passaggio, figli dell’emozione (un dritto che gli ha fatto perdere quasi un secondo), unici momenti di apprensione in una corsa condotta in testa. Poi da metà gara, Quiles ha ritrovato concentrazione e ritmo per tenere a distanza Almansa che ha provato a ridurre il distacco, inizialmente intorno a un secondo, poi cresciuto fino a sfiorare e superare i due secondi. Una lunga cavalcata solitaria alla fine, con le lacrime trattenute a stento sotto il casco all’ultimo giro, mentre al box, papà e mamma si lasciavano andare alla felicità, dopo la tensione dell’attesa