Moto3, Quiles vince in Indonesia ed è il nuovo campione del mondo. HIGHLIGHTShighlights
Gli bastava non perdere più di due punti da Almansa per conquistare aritmeticamente il titolo, ma Maximo Quiles ha fatto di più. Lo spagnolo, vincendo la gara di Mandalika dopo aver dominato pur con qualche sbavatura, si è laureato campione del mondo con cinque gare di anticipo, record per la categoria. Alle 9 il via della MotoGP LIVE su Sky e in streaming su NOW
E’ durata meno di due giri la lotta tra Quiles e Almansa. Nel veemente avvio di gara, con David subito aggressivo e Maximo intenzionato a liberarsi di chi gli stava intorno, alla fine ne è uscito bene il leader del mondiale. Che nel trambusto che ha coinvolto anche Fernandez, Carpe e Pini, ha trovato lo spazio per sgusciare via e scappare verso il traguardo. Fine dei giochi, almeno per il titolo che con cinque gare d’anticipo (un record per la sua cilindrata) il pilota di Aspar, seguito dai fratelli Marquez, ha messo in cassaforte. Qualche sbavatura, qualche incertezza, a partire dall’ottavo passaggio, figli dell’emozione (un dritto che gli ha fatto perdere quasi un secondo), unici momenti di apprensione in una corsa condotta in testa. Poi da metà gara, Quiles ha ritrovato concentrazione e ritmo per tenere a distanza Almansa che ha provato a ridurre il distacco, inizialmente intorno a un secondo, poi cresciuto fino a sfiorare e superare i due secondi. Una lunga cavalcata solitaria alla fine, con le lacrime trattenute a stento sotto il casco all’ultimo giro, mentre al box, papà e mamma si lasciavano andare alla felicità, dopo la tensione dell’attesa
La gara oltre Quiles
Alle sue spalle, nel frattempo, è successo di tutto. All’undicesimo giro è caduto Carpe nel tentativo di superare Fernandez che poi è andato largo nel passaggio successivo, tagliando e rientrando addosso al suo compagno di squadra, Pini. Quest’ultimo ha chiuso all’ottavo posto una corsa in chiaroscuro: partito bene, subito a ridosso dei primi, Gudo è poi scivolato indietro. Meglio ha fatto Bertelle, che dopo una pessima partenza (quattro posizioni perse) ha dato vita a una furiosa rimonta che l’ha portato a lottare con Uriarte per il podio, perso nelle ultime curve dopo aver superato il giovane rookie della Ktm Ajo, considerato tra i favoriti per il prossimo mondiale.