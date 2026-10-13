Moto2, Momoven Rw tra Sasaki, Orradre e Pawelec

Una delle ultime selle disponibili della Moto2 per l'anno prossimo è la seconda del team Momoven Rw, che ha già confermato Deniz Öncü per il 2027. La squadra olandese sta valutando le sue possibilità, che comprendono ora tre piloti. Se dovesse puntare su un rookie, il team preferirebbe Unai Orradre. Lo spagnolo, che ha già fatto qualche esperienza nel Mondiale, non ha mai partecipato a una stagione intera. In questa stagione corre nel campionato europeo proprio con il team junior di Momoven, che quindi sarebbe felice di promuoverlo.

La squadra è tuttavia aperta a proseguire per un anno in più con Ayumu Sasaki. Il giapponese potrebbe essere confermato, perché gradito alla squadra che crede nel suo potenziale. La trattativa col giapponese, se chiusa, porterebbe il team a dare un anno in più di esperienza a Orradre nel Junior prima di provare il salto in Moto2.

L'ultimo nome che Momoven Rw sta considerando è quello di Milan Pawelec. Il polacco ha vinto il MotoJunior Moto2 negli ultimi due anni e pensa sia arrivato il momento di mettersi alla prova nel Mondiale. Anche lui è tenuto in considerazione come profilo per completare lo schieramento. Ma solo per uno di questi tre piloti ci sarà spazio da Momoven Rw e in Moto2.