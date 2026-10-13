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Moto2, Momoven Rw tra Sasaki, Orradre e Pawelec: le ultime news

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Rosario Triolo

Rosario Triolo

La squadra olandese valuta la promozione del suo pilota del MotoJunior o la conferma del giapponese, con l'alternativa Pawelec sullo sfondo. La MotoGP torna tra due settimane per il GP d'Australia (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW) da venerdì 23 a domenica 25 ottobre

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Una delle ultime selle disponibili della Moto2 per l'anno prossimo è la seconda del team Momoven Rw, che ha già confermato Deniz Öncü per il 2027La squadra olandese sta valutando le sue possibilità, che comprendono ora tre piloti. Se dovesse puntare su un rookie, il team preferirebbe Unai Orradre. Lo spagnolo, che ha già fatto qualche esperienza nel Mondiale, non ha mai partecipato a una stagione intera. In questa stagione corre nel campionato europeo proprio con il team junior di Momoven, che quindi sarebbe felice di promuoverlo.

 

La squadra è tuttavia aperta a proseguire per un anno in più con Ayumu Sasaki. Il giapponese potrebbe essere confermato, perché gradito alla squadra che crede nel suo potenziale. La trattativa col giapponese, se chiusa, porterebbe il team a dare un anno in più di esperienza a Orradre nel Junior prima di provare il salto in Moto2.

L'ultimo nome che Momoven Rw sta considerando è quello di Milan Pawelec. Il polacco ha vinto il MotoJunior Moto2 negli ultimi due anni e pensa sia arrivato il momento di mettersi alla prova nel Mondiale. Anche lui è tenuto in considerazione come profilo per completare lo schieramento. Ma solo per uno di questi tre piloti ci sarà spazio da Momoven Rw e in Moto2.

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