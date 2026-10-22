MotoGP all'ultimo ballo a Phillip Island prima di trasferirsi ad Adelaide dal 2027. Alcuni piloti (tra questi Bastianini, Zarco, Rins e l'idolo di casa Senna Agius) hanno preso parte alla parata con gli appassionati dalla vicina San Remo al circuito di Phillip Island. Una tradizione da queste parti alla vigilia del Gran Premio d'Australia, che però quest'anno ha avuto il sapore dell'addio... Di seguito le migliori immagini

IL VIDEO - GP AUSTRALIA, LA CONFERENZA PILOTI LIVE