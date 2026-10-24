Moto3, GRYD conferma Kelso per il 2027

Prolungato l'accordo con l'australiano che partirà in prima fila a Phillip Island: resta anche O'Shea. Tutto il weekend di Phillip Island è LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

GRYD Racing di Michael Laverty continuerà con gli stessi piloti per la stagione Moto3 2027. Dopo aver annunciato, qualche mese fa, il rinnovo di Eddie O'Shea, la squadra britannica ha trovato l'accordo anche con Joel Kelso. Il pilota australiano prolungherà di una stagione il suo contratto. Kelso, a differenza di O'Shea, ha aspettato un po' di più prima di confermare il suo posto in squadra. Il suo desiderio era infatti quello di trovare uno spiraglio per il salto in Moto2 dopo quattro stagioni in Moto3.

Ma purtroppo per lui, complice una stagione in cui non ha migliorato i risultati di quella precedente, anche perché passato alla Honda che è oggettivamente meno performante, in questo momento, della Ktm, Kelso non ha individuato una sistemazione che gli consentisse il salto di categoria. E così ha scelto di proseguire con GRYD, dove si è trovato benissimo. Pronto ad attaccare per provare a centrare la prima vittoria nel motomondiale proprio nella sua gara di casa, Kelso cercherà di festeggiare il rinnovo con GRYD nell'ultima gara della storia (per ora) a Phillip Island.