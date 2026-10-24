Marc Marquez superlativo sul bagnato di Phillip Island: nonostante una caduta a inizio qualifica, il ducatista spaventa gli avversari rifilando 1 secondo e mezzo a suo fratello Alex e a Zarco (che lo affiancano in prima fila). Aprilia meno competitiva con le gomme rain: Martin partirà 4°, Bezzecchi 9° alle spalle di Di Giannantonio. Dalle retrovie Bagnaia, che non ha superato il Q1 e scatterà dalla 16^ casella. Alle 6 del mattino in Italia la Sprint Race, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
La pioggia rilancia Marc Marquez, nessuno come lui sulla pista australiana particolarmente insidiosa in condizioni di grande variabilità, tra improvvise schiarite e altrettanto improvvisi acquazzoni. Nemmeno la caduta al primo giro lo ha messo in difficoltà. Una scivolata innocua, che l’ha costretto a spingere la moto a braccia fuori dal tracciato e tornare velocemente al box. Recuperata la seconda Desmosedici, rientrato in pista come una furia, Marc è subito balzato davanti a tutti, dando 87 millesimi a un superlativo Zarco, grande specialista del bagnato (passato dal Q1 senza problemi), ma dopo aver cambiato set di pneumatici, ha impartito una lezione di guida impressionante, rifilando un secondo e mezzo al più veloce dei suoi avversario, suo fratello Alex.
Marquez: "Grave errore, ma non mi sono deconcentrato"
“Ho fatto un errore grave – ha detto il catalano -, ma non ho perso la concentrazione”. La Ducati ritrova così le prime posizioni della griglia, dopo un venerdì monopolizzato dalle Aprilia, ribadendo la sua superiorità sulla pioggia: dal 2023 le moto di Borgo Panigale hanno sempre conquistato la pole position in queste condizioni.
Approfondimento
Marquez, caduta prima della pole. RICOSTRUZIONE
Martin parte 4°, Bezzecchi dalla terza fila
Sull’asciutto le moto di Noale hanno brillato il giorno prima, confermando il prevedibile vantaggio, ma sotto la pioggia a singhiozzio di sabato i suoi piloti hanno corso in difesa: il migliore è stato Martin, quarto, ma a 1 secondo e 577 millesimi dal campione del mondo. Quindi Jack Miller con la Yamaha, pilota di casa, notoriamente a suo agio in queste condizioni. Marco Bezzecchi, che aveva segnato il miglior tempo il giorno prima, s’è fermato a 2 secondi abbondanti dal numero uno della Ducati: il riminese dovrà schierarsi in terza fila, con il nono tempo, alle spalle di Fabio Di Giannantonio. Pecco Bagnaia, costretto a passare dal Q1, partirà dalla sedicesima casella.