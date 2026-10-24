Marc Marquez superlativo sul bagnato di Phillip Island: nonostante una caduta a inizio qualifica, il ducatista spaventa gli avversari rifilando 1 secondo e mezzo a suo fratello Alex e a Zarco (che lo affiancano in prima fila). Aprilia meno competitiva con le gomme rain: Martin partirà 4°, Bezzecchi 9° alle spalle di Di Giannantonio. Dalle retrovie Bagnaia, che non ha superato il Q1 e scatterà dalla 16^ casella. Alle 6 del mattino in Italia la Sprint Race, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

La pioggia rilancia Marc Marquez, nessuno come lui sulla pista australiana particolarmente insidiosa in condizioni di grande variabilità, tra improvvise schiarite e altrettanto improvvisi acquazzoni. Nemmeno la caduta al primo giro lo ha messo in difficoltà. Una scivolata innocua, che l’ha costretto a spingere la moto a braccia fuori dal tracciato e tornare velocemente al box. Recuperata la seconda Desmosedici, rientrato in pista come una furia, Marc è subito balzato davanti a tutti, dando 87 millesimi a un superlativo Zarco, grande specialista del bagnato (passato dal Q1 senza problemi), ma dopo aver cambiato set di pneumatici, ha impartito una lezione di guida impressionante, rifilando un secondo e mezzo al più veloce dei suoi avversario, suo fratello Alex.

Marquez: "Grave errore, ma non mi sono deconcentrato" “Ho fatto un errore grave – ha detto il catalano -, ma non ho perso la concentrazione”. La Ducati ritrova così le prime posizioni della griglia, dopo un venerdì monopolizzato dalle Aprilia, ribadendo la sua superiorità sulla pioggia: dal 2023 le moto di Borgo Panigale hanno sempre conquistato la pole position in queste condizioni. Approfondimento Marquez, caduta prima della pole. RICOSTRUZIONE