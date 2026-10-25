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MotoGP, l'ultimo giro dei piloti a Phillip Island: parata d'addio dopo la gara cancellata

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Il weekend della MotoGP a Phillip Island si è concluso con un giro di parata dei piloti dietro la safety car, dopo la cancellazione della gara per la scarsa visibilità che ha impedito all'elicottero medico di partire da Melbourne e raggiungere il circuito. Un giro d'addio a una pista che dal prossimo anno uscirà dal calendario della MotoGP, sostituita dal circuito cittadino di Adelaide. Di seguito le FOTO e le parole dei piloti

IL VIDEO DELLA PARATAGARA CANCELLATA: LA RICOSTRUZIONE

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