MotoGP, l'ultimo giro dei piloti a Phillip Island: parata d'addio dopo la gara cancellata
Il weekend della MotoGP a Phillip Island si è concluso con un giro di parata dei piloti dietro la safety car, dopo la cancellazione della gara per la scarsa visibilità che ha impedito all'elicottero medico di partire da Melbourne e raggiungere il circuito. Un giro d'addio a una pista che dal prossimo anno uscirà dal calendario della MotoGP, sostituita dal circuito cittadino di Adelaide. Di seguito le FOTO e le parole dei piloti
- "Phillip Island meritava quest'ultima gara e non una cancellazione, le condizioni di pista potevano anche andare, ma purtroppo l'elicottero non poteva arrivare qui per motivi di sicurezza. Ci dispiace un sacco, eravamo pronti a scendere in pista. Il mio ricordo più bello qui? La pole di ieri, la vittoria nel 2024. Resterà sempre uno dei miei circuiti preferiti", ha commentato all'intervista internazionale.
- "Un peccato, lasciamo questa pista con l'amaro in bocca - ha commentato Bezzecchi su Sky -. Tutte le persone che sono rimaste sotto la pioggia meritavano di più, è un peccato ma è una cosa che è fuori dal nostro controllo".
- "Ci dispiace, correre qua è sempre stato meraviglioso, peccato venire qui nel periodo sbagliato. Come abbiamo visto anche ieri, le gare che si producono qui sono qualcosa di unico, le lotte sono sempre intense e belle. Mancherà a tutti, circuito vero... speriamo che magari in futuro si possa tornare", ha commentato su Sky.
- "Triste finire così, è un circuito incredibile, storico - ha commentato su Sky -. In realtà non ho mai ottenuto grandi risultati, a parte un podio nella Sprint del 2024, però è una pista che mi è sempre piaciuta tanto".
- Morbidelli: "Un gran peccato, sarebbe stato bello correre davanti a questo pubblico che è venuto nonostante la pioggia e finire in un modo diverso".
- Di Giannantonio: "Ho un amore particolare per questo posto, ho fatto tutto il giro con la lacrimuccia. Vedere tutta questa gente è sempre stupendo. Un peccato salutarci così, ma la sicurezza è al primo posto. Però bello vedere tutta questa gente nonostante il tempaccio che c'è", hanno commentato i piloti VR46 su Sky.
- "Non è stato facile oggi, mi spiace per quello che voi tifosi avete dovuto sopportare. Meritavate di più. Voi siete stati fantastici in tutti questi anni, posso ringraziarvi anche a nome degli altri piloti. Mi dà davvero fastidio non essere sceso in pista", ha dichiarato nell'intervista internazionale.
- Zarco: "Speravamo in un ultimo ballo a Phillip Island, ma il tempo aveva altri piani...".
- Moreira: "Spero di rivederti presto Phillip Island", hanno scritto su Instagram i due piloti del team Honda LCR.