"A Sepang posso divertirmi, è la chance più concreta prima di finire la stagione con Ducati e vorrei un podio". Così Pecco Bagnaia nel media scrum alla vigilia della Malesia. Poi a Sky: "E' vero che arriviamo in una situazione difficile, ma era successo anche nel 2025 e poi avevo fatto bene (pole e vittoria Sprint, prima di forare nella gara lunga, ndr). In questa pista Ducati ha un vantaggio". Infine sui giochi di squadra: "Mai ricevuti né chiesti, i piloti dovrebbero essere liberi di correre per sé"