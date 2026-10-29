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Bagnaia: "A Sepang vorrei un podio, è l'occasione più concreta prima di finire con Ducati"

gp malesia

"A Sepang posso divertirmi, è la chance più concreta prima di finire la stagione con Ducati e vorrei un podio". Così Pecco Bagnaia nel media scrum alla vigilia della Malesia. Poi a Sky: "E' vero che arriviamo in una situazione difficile, ma era successo anche nel 2025 e poi avevo fatto bene (pole e vittoria Sprint, prima di forare nella gara lunga, ndr). In questa pista Ducati ha un vantaggio". Infine sui giochi di squadra: "Mai ricevuti né chiesti, i piloti dovrebbero essere liberi di correre per sé"

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