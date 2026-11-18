Honda HRC ha confermato che il pilota della SBK Jake Dixon tornerà in griglia in occasione del Gran Premio del Portogallo , sostituendo l'ancora convalescente Joan Mir . Il numero 96 dividerà il box con Luca Marini, con quest'ultimo pronto al rientro dopo aver dovuto dare forfait nell'ultimo fine settimana in Qatar. Mentre Mir prosegue il proprio recupero a casa - dopo che il riacutizzarsi dei sintomi in Malaysia lo aveva costretto a saltare l'appuntamento di Lusail ( affaticamento e problemi alla vista ) -, Dixon tornerà così a vestire i panni del sostituto del maiorchino. Nell'uscita precedente in Qatar , il britannico era riuscito a centrare i suoi primi punti nella classe regina nella gara della domenica. Nonostante l'ottimo esordio, Dixon mantiene un approccio realista per il weekend portoghese, puntando a una crescita costante e graduale.

Le parole di Dixon: "Voglio sfruttare al massimo questa opportunità"

"È un enorme onore per me ricevere un'altra opportunità da HRC e, esattamente come abbiamo fatto in Qatar, voglio sfruttarla al massimo. Ero entusiasta dopo lo scorso GP, e sarà importante restare calmi e affrontare il Portogallo con lo stesso spirito. Ora ho una maggiore comprensione della Honda RC213V, il che ci permette di riprendere esattamente da dove avevamo lasciato. Portimao è un circuito che conosco bene, non solo per il GP ma anche per il WorldSBK, anche se ovviamente con questa moto dovrò concentrarmi nell'adattare tutti i miei riferimenti e le mie traiettorie. Il nostro obiettivo resta lo stesso: essere il più vicini possibile agli altri piloti Honda e migliorare sessione dopo sessione".