Nel giovedì di Portimao il pilota VR46 torna sull'incidente Bezzecchi-Marquez in Qatar e sul video postato al termine della Sprint, quando Diggia si era rivolto a Marc invitandolo a stare più attento: "Non ho dato colpe e non ho niente da insegnare a nessuno", puntualizza alla vigilia del GP Portogallo. Poi sulla figlia in arrivo: "Che sfida, sarà quella la vera gara..."

" Devi guardare quando rientri... ". La frase di Fabio Di Giannantonio a Marc Marquez , catturata dai microfoni della MotoGP nel dietro le quinte del post Sprint in Qatar, ha portata diverse critiche al pilota VR, che in quel frangente stava commentando l'incidente appena avvenuto tra lo spagnolo e Bezzecchi, col romagnolo poi scivolato a terra dopo un contatto. Nel giovedì di Portimao Diggia è tornato sulla questione, per chiudere definitivamente le polemiche e spiegare il suo punto di vista.

"Incidente Bez-Marc? Un pilota si deve aspettare che l'altro ci provi"

"Non devo insegnare niente a nessuno - ha puntualizzato Di Giannantonio nel media scrum a Portimao -. Il mio pensiero in quel frangente era il seguente: siamo tutti in lotta per qualcosa di grosso e quando si battaglia si sa che magari il pilota dietro cerca di infilarsi dove può. Ci sono state mille occasioni in cui mi sono trovato in quella situazione: un pilota, quando è leggermente più largo della traiettoria, si deve aspettare che magari un altro cerchi di passare". Poi ancora: "Non mi trovavo io in quella situazione e non sto dando la colpa a nessuno. Sorpassare con le MotoGP di oggi è difficilissimo ed è normale che, quando lasci un po’ di spazio, il pilota dietro ci provi. A Motegi, per esempio, Zarco mi ha passato allo stesso modo di Bez con Marc, gli avevo lasciato mezzo metro e mi aspettavo che ci provasse, per quello non siamo caduti...".