A Portimao è il giorno della conferenza piloti, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 17: Marc Marquez è vicinissimo al decimo titolo mondiale e in Portogallo avrà il secondo match point per chiudere i conti. Il ducatista parlerà in sala stampa insieme con chi lo segue in classifica: Jorge Martin (-60 punti) e Marco Bezzecchi (-74). Torna Alex Marquez, assente Bagnaia (sostituito da Lecuona). Venerdì si parte: prove libere alle 11.45 e Pre-qualifiche alle 16
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Parleranno il leader del Mondiale Marc Marquez insieme con Jorge Martin e Marco Bezzecchi, che sono aritmeticamente in corsa per il titolo seppur vicini ad abdicare
Buon pomeriggio da Portimao, dove tra circa un'ora andrà in scena la conferenza piloti alla vigilia del Gran Premio del Portogallo