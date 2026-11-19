A Portimao è il giorno della conferenza piloti, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 17: Marc Marquez è vicinissimo al decimo titolo mondiale e in Portogallo avrà il secondo match point per chiudere i conti. Il ducatista parlerà in sala stampa insieme con chi lo segue in classifica: Jorge Martin (-60 punti) e Marco Bezzecchi (-74). Torna Alex Marquez, assente Bagnaia (sostituito da Lecuona). Venerdì si parte: prove libere alle 11.45 e Pre-qualifiche alle 16

MARQUEZ CAMPIONE A PORTIMAO SE... COMBINAZIONI