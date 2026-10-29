L'anno prossimo non saranno più compagni di squadra, così Johann Zarco "saluta" Diogo Moreira (che nel 2027 correrà con il team Honda ufficiale) alla sua maniera. Il pilota francese del team Lcr prende la chitarra in mano e suona un'allegra serenata per il compagno brasiliano, con tanto di dedica: "Io e la squadra abbiamo sempre pensato che Diogo fosse veloce, e lo era per davvero!". Ascolta la performance di Zarco nel VIDEO sopra. Il weekend di Sepang è LIVE su Sky e in streaming su NOW

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