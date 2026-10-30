Il leader del Mondiale è stato il più veloce nelle Pre-qualifiche di Sepang. Quarto Guevara, distante in classifica soltanto 5,5 punti da Gonzalez. Quinto Arbolino, migliore degli italiani. Vietti, Lunetta e Ferrari saranno invece obbligati a passare sabato dal Q1. Domenica la gara della Moto2 è in diretta tv alle 6.15 su Sky Sport e in streaming su NOW

La scivolata del mattino era stata un segnale, una difficoltà che il leader del Mondiale ha però cancellato subito al pomeriggio. Manu Gonzalez ha sfruttato bene la finestra stretta degli pneumatici che a Sepang si degradano in fretta: gli è bastato il primo tentativo per rimediare alla défaillance mattutina e segnare subito il miglior tempo in pre-qualifica. Alle sue spalle non c’era Guevara come ci si sarebbe aspettato; lo spagnolo che gli contende il primato in classifica ha chiuso in quarta posizione.