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Moto2, GP Malesia (Sepang): Gonzalez 1° nelle Pre-qualifiche, 4° Guevara. Arbolino al Q2

MOTO2
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Il leader del Mondiale è stato il più veloce nelle Pre-qualifiche di Sepang. Quarto Guevara, distante in classifica soltanto 5,5 punti da Gonzalez. Quinto Arbolino, migliore degli italiani. Vietti, Lunetta e Ferrari saranno invece obbligati a passare sabato dal Q1. Domenica la gara della Moto2 è in diretta tv alle 6.15 su Sky Sport e in streaming su NOW 

MOTOGP, LE PRE-QUALIFICHE LIVE 

La scivolata del mattino era stata un segnale, una difficoltà che il leader del Mondiale ha però cancellato subito al pomeriggio. Manu Gonzalez ha sfruttato bene la finestra stretta degli pneumatici che a Sepang si degradano in fretta: gli è bastato il primo tentativo per rimediare alla défaillance mattutina e segnare subito il miglior tempo in pre-qualifica. Alle sue spalle non c’era Guevara come ci si sarebbe aspettato; lo spagnolo che gli contende il primato in classifica ha chiuso in quarta posizione

Vietti e Lunetta dovranno passare dal Q1

Tra i due sfidanti per il titolo, al momento ci sono un ritrovato Alonso Lopez, e Daniel Holgado, decisamente più in forma del suo compagno di squadra, Alonso (diciottesimo), costretto addirittura a passare dalla Q1 sabato mattino. Il pupillo di Aspar sarà in buona compagnia: con lui dovranno misurarsi, per un posto nel turno finale delle qualifiche, anche Celestino Vietti che ha lavorato molto con le gomme usate, senza sfruttare la finestra stretta di quelle fresche a fine turno, chiuso al sedicesimo posto. Male anche Lunetta, sfortunato al mattino, finito ancora più distante, venticinquesimo. Il migliore degli italiani è così risultato Arbolino, quinto, davanti a Ortola, Piqueras e Munoz. Qualificati direttamente in Q2 anche Roberts, Aji e Huertas. In fondo Matteo Ferrari.

Moto2, GP Malesia: i risultati delle Pre-qualifiche

Moto2, GP Malesia: i risultati delle Pre-qualifiche

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