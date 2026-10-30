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Moto3, GP Malesia (Sepang): Almansa 1° nelle Pre-qualifiche, Bertelle al Q2

GP MALESIA
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

©Ansa

Almansa è stato il più veloce nel venerdì di Pre-qualifiche a Sepang. Alle spalle del pilota spagnolo si è piazzato Salmela, 3° Pratama. Quiles, già campione del mondo, ha chiuso 11°. Sesto Bertelle, direttamente al Q2. Mentre Pini (15°) sabato dovrà passare dal Q1. Domenica la gara della Moto3 è in diretta tv alle 5 della mattina su Sky Sport e in streaming su NOW 

MOTOGP, LE PRE-QUALIFICHE LIVE

Ad Almansa è bastato un giro con la gomma nuova, per prendersi il primo posto in pre-qualifica. Lo ha fatto da solo, su un circuito dove le scie sono fondamentali. Piccola consolazione, per ribadire che lui comunque è uno dei piloti più veloci in pista, al netto del fatto che il Mondiale ha già festeggiato il suo dominatore, Maximo Quiles, che a differenza sua sul circuito malese non è stato impeccabile, almeno al pomeriggio dove ha commesso qualche errore, incluso un taglio di curva, ed è finito piuttosto indietro per i suoi standard: undicesimo (comunque qualificato per la Q2). 

Gli italiani: 6° Bertelle, Pini dovrà passare dal Q1

Qualche errore l’ha commesso anche Alvaro Carpe, che sperava di più del settimo posto. Lo spagnolo della Krm Ajo in compenso ha fatto da lepre per Matteo Bertelle che opportunamente si è messo nella sua scia, risalendo la classifica nel finale, fino al sesto posto. Anche Guido Pini ha provato a sfruttare la velocità di Alvaro, dopo il cambio gomme, ma una sbavatura (una perdita del posteriore) nel giro dove stava segnando il secondo miglior tempo, è bastata a vanificare lo sforzo di risalire dalle ultime posizioni, per fermarsi al quindicesimo posto, a due decimi dalla qualificazione diretta in Q2. Decisamente meglio il suo compagno di squadra, Adrian Fernandez, quinto dopo avere occupato a lungo la primo posizione nell’arco di tutta la pre-qualifica.

Moto3, GP Malesia: i risultati delle Pre-qualifiche

Moto3, GP Malesia: i risultati delle Pre-qualifiche

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