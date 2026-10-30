Almansa è stato il più veloce nel venerdì di Pre-qualifiche a Sepang. Alle spalle del pilota spagnolo si è piazzato Salmela, 3° Pratama. Quiles, già campione del mondo, ha chiuso 11°. Sesto Bertelle, direttamente al Q2. Mentre Pini (15°) sabato dovrà passare dal Q1. Domenica la gara della Moto3 è in diretta tv alle 5 della mattina su Sky Sport e in streaming su NOW

Ad Almansa è bastato un giro con la gomma nuova, per prendersi il primo posto in pre-qualifica. Lo ha fatto da solo, su un circuito dove le scie sono fondamentali. Piccola consolazione, per ribadire che lui comunque è uno dei piloti più veloci in pista, al netto del fatto che il Mondiale ha già festeggiato il suo dominatore, Maximo Quiles, che a differenza sua sul circuito malese non è stato impeccabile, almeno al pomeriggio dove ha commesso qualche errore, incluso un taglio di curva, ed è finito piuttosto indietro per i suoi standard: undicesimo (comunque qualificato per la Q2).