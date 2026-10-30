Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

MotoGP, orari GP Malesia: dove vedere la gara a Sepang in tv e streaming su Sky e NOW

GUIDA SU SKY

Dagli orari (in notturna e di primo mattino in Italia) alle repliche: ecco la guida completa al GP della Malesia, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW fino a domenica 1 novembre

TUTTE LE NEWS DA SEPANG

La MotoGP non si ferma e dopo il weekend in Australia (chiuso con la gara cancellata causa maltempo) fa tappa a Sepang per il quartultimo appuntamento di una stagione ancora tutta da scrivere. Il Gran Premio della Malesia, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW fino a domenica 1 novembre, sarà una sliding door in ottica Mondiale: gli occhi sono tutti puntati su Jorge Martin, che proverà a correre nonostante il recente infortunio al polso destro (frattura del radio) rimediato nella Sprint Race di Phillip Island. Lo spagnolo, che ha ottenuto il 'fit' e sarà rivisto al termine delle FP1, è a 10 punti dal leader Marc Marquez, la corsa al titolo sulla carta è ancora apertissima. Più staccato (ma non ancora fuori dai giochi) Marco Bezzecchi, a -50 dalla vetta. A Sepang si rivedrà Joan Mir in casa Honda, ancora assente invece Fermin Aldeguer (rimpiazzato da Iker Lecuona nel box Gresini).

Sprint sabato alle 8, gara domenica alla stessa ora

Per gli appassionati si prospettano altre notti di sveglie notturne e o di primo mattino. A partire dalla notte tra giovedì e venerdì, con le prime prove libere alle 3.45. A colazione, invece, sono in programma le Pre-qualifiche, a partire dalle 8 italiane. Sabato, dopo le FP2, da non perdere le qualifiche alle 3.50, mentre la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend partirà alle 8. Domenica il gran finale con la gara lunga della top class sempre alle 8 del mattino. 

Moto3 alle 5, Moto2 alle 6.15

Come sempre la MotoGP sarà preceduta dalle gare della Moto3 e da quella della Moto2. La prima partirà alle 5 ora italiana, mentre la classe di mezzo (con l'avvincente sfida per il titolo tra Manu Gonzalez e Izan Guevara) alle 6.15. Inoltre, i GP saranno visibili anche in differita su Tv8 coi seguenti orari: Moto3 ore 11, Moto2 ore 12.15 e MotoGP ore 14. 

Le repliche della gara di MotoGP

Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 11. Le altre fasce orarie sono alle 14, alle 18 e alle 20. Inoltre il GP della Malesia sarà visibile in qualunque momento grazie all'opzione On Demand.

GP Malesia, il programma LIVE su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW:

Venerdì 30 ottobre

  • Ore 1.55: Moto3 – Prove Libere 1
  • Ore 2.45: Moto2 – Prove Libere 1
  • Ore 3.40: MotoGP - Prove Libere 1
  • Ore 4.40 – Paddock Live
  • Ore 6.10: Moto3 – Pre-Qualifiche
  • Ore 7: Moto2 – Pre-Qualifiche
  • Ore 7.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
  • Ore 9.15: Paddock Live Show
  • Ore 9.45: Talent Time

Sabato 31 ottobre

  • Ore 1.35: Moto3 – Prove Libere 2
  • Ore 2.20: Moto2 – Prove Libere 2
  • Ore 3.05: MotoGP - Prove Libere 2
  • Ore 3.45: MotoGP – Qualifiche
  • Ore 4.40: Paddock Live
  • Ore 5.40: Moto3 – Qualifiche
  • Ore 6.40: Moto2 – Qualifiche
  • Ore 7.30: Paddock Live
  • Ore 7.55: MotoGP – Sprint
  • Ore 8.45: Paddock Live Show
  • Ore 9.30: Talent Time

Domenica 1° novembre

  • Ore 3.35: Warm Up MotoGP
  • Ore 4: MotoGP Rider Fan Parade
  • Ore 4.30: Paddock Live
  • Ore 5: Moto3 – Gara
  • Ore 6: Paddock Live
  • Ore 6.15: Moto2 – Gara
  • Ore 7.15: Paddock Live
  • Ore 7.30: Grid
  • Ore 8: MotoGP - Gara
  • Ore 8: Zona Rossa
  • Ore 10: Race Anatomy

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Zarco dedica una serenata a Diogo Moreira. VIDEO

musica, maestro!

L'anno prossimo non saranno più compagni di squadra, così Johann Zarco "saluta" Diogo Moreira...

Marini: "Sto molto meglio". Torna anche Mir

honda

Dopo aver saltato il weekend in Australia per un virus, Luca Marini è pronto a rientrare in...

Bagnaia: "Ultima chance di divertirmi con Ducati"

gp malesia

"A Sepang posso divertirmi, è la chance più concreta prima di finire la stagione con Ducati e...

Bezzecchi: "Tanti 50 punti, sono un limite"

aprilia

Dalla lotta mondiale, che lo vede ancora in corsa seppur distante 50 punti da Marc Marquez e 40...

Bez: "Sul Qatar mi fido". Marquez: "Nulla da dire"

MotoGp

A Sepang si è svolta la conferenza piloti alla vigilia del GP Malesia. A tenere banco, oltre al...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS