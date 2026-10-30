Dagli orari (in notturna e di primo mattino in Italia) alle repliche: ecco la guida completa al GP della Malesia, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW fino a domenica 1 novembre TUTTE LE NEWS DA SEPANG

La MotoGP non si ferma e dopo il weekend in Australia (chiuso con la gara cancellata causa maltempo) fa tappa a Sepang per il quartultimo appuntamento di una stagione ancora tutta da scrivere. Il Gran Premio della Malesia, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW fino a domenica 1 novembre, sarà una sliding door in ottica Mondiale: gli occhi sono tutti puntati su Jorge Martin, che proverà a correre nonostante il recente infortunio al polso destro (frattura del radio) rimediato nella Sprint Race di Phillip Island. Lo spagnolo, che ha ottenuto il 'fit' e sarà rivisto al termine delle FP1, è a 10 punti dal leader Marc Marquez, la corsa al titolo sulla carta è ancora apertissima. Più staccato (ma non ancora fuori dai giochi) Marco Bezzecchi, a -50 dalla vetta. A Sepang si rivedrà Joan Mir in casa Honda, ancora assente invece Fermin Aldeguer (rimpiazzato da Iker Lecuona nel box Gresini).

Sprint sabato alle 8, gara domenica alla stessa ora Per gli appassionati si prospettano altre notti di sveglie notturne e o di primo mattino. A partire dalla notte tra giovedì e venerdì, con le prime prove libere alle 3.45. A colazione, invece, sono in programma le Pre-qualifiche, a partire dalle 8 italiane. Sabato, dopo le FP2, da non perdere le qualifiche alle 3.50, mentre la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend partirà alle 8. Domenica il gran finale con la gara lunga della top class sempre alle 8 del mattino.

Moto3 alle 5, Moto2 alle 6.15 Come sempre la MotoGP sarà preceduta dalle gare della Moto3 e da quella della Moto2. La prima partirà alle 5 ora italiana, mentre la classe di mezzo (con l'avvincente sfida per il titolo tra Manu Gonzalez e Izan Guevara) alle 6.15. Inoltre, i GP saranno visibili anche in differita su Tv8 coi seguenti orari: Moto3 ore 11, Moto2 ore 12.15 e MotoGP ore 14.

Le repliche della gara di MotoGP Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 11. Le altre fasce orarie sono alle 14, alle 18 e alle 20. Inoltre il GP della Malesia sarà visibile in qualunque momento grazie all'opzione On Demand.