Dopo aver passato il Q1 di Sepang - e con una sola gomma nuova a disposizione - nel Q2 Pecco Bagnaia ha scelto di giocare le sue carte in solitaria per evitare bandiere gialle, mentre gli altri piloti erano fermi ai box. Il torinese stava mettendo insieme un buon giro, ma ha sbagliato nel T3. Poi, all'inizio del secondo tentativo, è andato lungo e per la rabbia ha dato un pugno al cupolino della sua Ducati, rompendolo. La reazione nel VIDEO sopra