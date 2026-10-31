Di Giannantonio, 5° nella Sprint, ha parlato a Sky dell'asfalto di Sepang: "Ti arrivano tante piccole pietre addosso. Lo hanno grattato ma non è una superficie lineare, c'è tanto brecciolino". Il romano ha fatto intendere poi di aver avuto un problema che non gli ha permesso di rendere al meglio, pur senza specificare: "I fogli dei tempi sono pubblici, è intuibile", ha aggiunto. Per Diggia, almeno a giudicare dalla differenza di velocità rispetto alle altre Ducati, potrebbe esserci stato un inconveniente al motore