Di Giannantonio: "Sassolini addosso, c'è tanto brecciolino a Sepang. Nella Sprint..."5° posto
Di Giannantonio, 5° nella Sprint, ha parlato a Sky dell'asfalto di Sepang: "Ti arrivano tante piccole pietre addosso. Lo hanno grattato ma non è una superficie lineare, c'è tanto brecciolino". Il romano ha fatto intendere poi di aver avuto un problema che non gli ha permesso di rendere al meglio, pur senza specificare: "I fogli dei tempi sono pubblici, è intuibile", ha aggiunto. Per Diggia, almeno a giudicare dalla differenza di velocità rispetto alle altre Ducati, potrebbe esserci stato un inconveniente al motore
La classifica delle velocità nella Sprint di Sepang*
*In questa classifica, se prendiamo come riferimento solo le Ducati, non vanno considerati Franco Morbidelli e Iker Lecuona, la cui velocità di punta è simile (o anche più bassa nel caso del pilota Gresini) rispetto a quella di Diggia. Sia l'italobrasiliano che lo spagnolo, infatti, sono stati tra i primi a fermarsi a inizio Sprint per effettuare il cambio di moto e passare all'assetto da bagnato, scelta che poi non ha pagato. Nel confronto con le altre Ducati la differenza per Diggia va dai 10 km/h in meno rispetto alla top speed di Bagnaia ai 7 km/h in meno rispetto a Marc Marquez